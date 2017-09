Video: Das iPhone X erstmals ausprobiert

Face ID erkennt schnell das eingespeicherte Gesicht

Portrait-Lighting

Gesichts-Tracking

Gehäuse

TheVerge.com hat ein erstes Hands-On-Video zum gerade vorgestellten iPhone X veröffentlicht, in dem die neuen Funktionen der kommenden iPhone-Generation demonstriert werden. Besucher der Keynote hatten die Möglichkeit, nach Ende des Events die neue iPhone-Generation selbst auszuprobieren und sich direkt einen Eindruck davon zu verschaffen, was Apple kurz zuvor auf der Bühne gezeigt hatte.Im Video ist zu sehen, wie das iPhone X das eingespeicherte Gesicht eines Apple-Mitarbeiter selbst bei unruhiger Haltung des Gerätes sicher erkennt - auch die Geschwindigkeit der Gesichtserkennung ist beeindruckend schnell. Sind die Augen geschlossen, verweigert das iPhone X die Erkennung. Allerdings ist auch zu sehen, dass das iPhone X durch ein kurzes Halten vor das Gesicht des Eigentümers durch einen Dritten zu entsperren ist - dies könnte ein mögliches Sicherheitsrisiko sein.Durch Portrait-Lighting können bestimmte Lichtverhältnisse auf Fotos simuliert werden - so zum Beispiel eine Ausleuchtung wie in einem Fotostudio. Auch dieses neue Feature funktionierte beim ersten Test genau so, wie Apple es auf der Präsentation zeigte. Mit dem iPhone X kann Portrait-Lighting mit der normalen Kamera auf der Rückseite wie auch mit der Front-Kamera genutzt werden.Am Ende des Videos wird Snapchat gezeigt, welches durch die Frontkameras in beeindruckender Präzision das Gesicht im Bild mit einer Maske verziert und dabei selbst kleine Mund- und Kopfbewegungen verlässlich und in Echtzeit darstellt.Das Gehäuse des iPhone X ist mit 5,8" Displaydiagonale sogar noch größer als das eines iPhone Plus. Nun könnte man denken, dadurch wirke das iPhone X noch gigantischer - doch genau das Gegenteil ist der Fall. Durch den Wegfall der Ränder entsteht sogar der Eindruck, ein wesentlich kleineres Handy in Händen zu halten. Der optische Eindruck lässt sich als schlanker und filigraner beschreiben.