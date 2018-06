Vergleichsvideos: Performance von iOS 11 und iOS 12 auf iPhone 5s, iPhone 6 und iPhone 8

In der Vergangenheit bedeutete die Installation einer neuen Systemversion meist, dass ältere Geräte schnell an ihre Grenzen stießen und langsamer arbeiten. Dies betrifft natürlich nicht nur Apple, sondern auch andere Hersteller. Auf der Keynote versprach Apple allerdings, dass sich iOS 12 wesentlich flüssiger anfühlt, Apps schneller starten und auch die Zeit, bis ein Foto aufgenommen wird, maßgeblich sinkt. Schon jetzt melden sich zahlreiche Stimmen zu Wort und bescheinigen der gestern erschienenen Betaversion spürbare Geschwindigkeitsvorteile. Dies ist insofern beachtlich, da bis zur Freigabe der finalen Version sicherlich noch weitere Optimierungen erfolgen – und auch Debug-Code verschwindet, der während der Betaphase Rechenzeit für sich in Anspruch nimmt.Mehrere Videos zeigen nun, wie sich die Performance von iOS 12 und iOS 11 unterscheidet. Auch auf aktuellen iPhones, die wahrlich noch nicht mit iOS 11 überfordert sind, ergeben sich beim App-Start Unterschiede. Meistens ist die App unter iOS 12 Beta 1 früher betriebsbereit. Wunder kann man natürlich insofern nicht erwarten, als dass ein iPhone 8 die meisten Apps jetzt bereits innerhalb eines Wimpernschlages aufruft.Nicht nur die sichtbare, sondern auch die messbare Performance legt mit iOS 12 zu. Das iPhone 8 schneidet in Geekbench beispielsweise rund fünf Prozent besser ab. Ein anderer Benchmarktest bescheinigte iOS 12 sogar, das iPhone um bis zu 30 Prozent beschleunigt zu haben. Zum Einsatz kam dabei ein iPhone 6, also die im Jahr 2014 eingeführte Generation.Dies deckt sich mit den Erfahrungen, dass ältere iOS-Geräte deutlicher von den Geschwindigkeitsverbesserungen profitieren. Wer sich noch einen Eindruck vom ältesten iPhone verschaffen möchte, auf dem iOS 12 läuft, dem sei folgendes Video empfohlen. Das iPhone 5s profitiert demnach enorm und kann Ansichten ruckelfrei scrollen, die vorher alles andere als flüssig aussahen.