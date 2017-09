Übersicht: AppleCare+ für iPhone X und alle anderen iPhones

AppleCare+ des iPhone X teurer als beim iPhone 8 Plus

Das iPhone X ist mit einem Basispreis von 1.149 Euro finanziell deutlich über dem iPhone 8 Plus angesiedelt, für das in der Grundvariante 909 Euro fällig werden. Wer sich Apples neues Smartphone-Flaggschiff kauft und eine Garantieverlängerung für das OLED-Gerät via AppleCare+ abschließen möchte, muss sich ebenfalls auf höhere Kosten als bei den günstigeren iPhones einstellen.[banner]AppleCare+ bietet eine Garantieverlängerung auf zwei Jahre, inklusive Telefonsupport und Hardwareschutz. Je nach Produkt werden verschiedene Gebühren für den Service fällig. Bezüglich der iPhones veranschlagt der Konzern folgende Tarife:Die Gebühren von 149 Euro für die 4,7-Zoll-Varianten und 169 Euro für die 5,5-Zoll-iPhones haben sich nicht verändert. Auch die Zusatzgarantie der neuen Modelle iPhone 8 und 8 Plus bleibt dem gewohnten Preisschema treu. Beim iPhone X geht der Sprung mit 229 Euro aber deutlich nach oben.Außer für die iPhones verlangt Apple auch bei Apple Watch unterschiedliche AppleCare-Tarife, die sich an den einzelnen Varianten orientierten:Die Zusatzgarantie der Premium-Varianten ist somit praktisch doppelt so teuer wie der Garantieservice der anderen Apple-Watch-Ausführungen.Bei der hauseigenen Set-Top-Box macht Apple keine Unterschiede hinsichtlich der Garantieverlängerung. AppleCare kostet sowohl für das Apple TV von 2015 als auch das neue Apple TV 4K 29 Euro.