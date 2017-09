Apple TV 4K: Mit 4K-Auflösung in die TV-Zukunft

4K + High Dynamic Range

A10X-Fusion-Chip

4K-Filme in iTunes und TV-App

Preis und Verfügbarkeit

Apple hat wie erwartet die fünfte Generation des Apple TV präsentiert. Die letzte Generation blieb somit zwei Jahre lang aktuell. Offiziell bezeichnet der Konzern die Set-Top-Box als Apple TV 4K. Zu den größten Neuerungen gehören die Unterstützung für 4K-Inhalte, HDR-Unterstützung sowie deutlich schnellere Hardware als beim Vorgänger.Die Steigerung der maximalen Auflösung von Full-HD zu 4K (3840 × 2160 Pixel) ist das auffälligste neue Feature der TV-Box. Für das Streaming von 4K-Inhalten verwendet Apple den bereits auf der WWDC für iOS 11 und macOS High Sierra angekündigten Videocodec HEVC (H.265). Im Vergleich zum Vorgänger H.264 ermöglicht das modernere Videoformat ungefähr doppelt so große Kompressionen bei gleichbleibender Qualität. Das neue Apple TV unterstützt zudem die zwei High-Dynamic-Range-Formate Dolby Vision und HDR10, um im Zusammenspiel mit entsprechen Fernsehern Hochkontrastbilder darstellen zu können.Die Hardwareleistung des neuen Apple TV erhöht sich im Vergleich zum Vorgänger von 2015 signifikant. Apple setzt auf den A10X-Fusion-Chip, den der Konzern bereits in den aktuellen iPad Pro verwendet. Die Performance soll sich damit verdoppeln. Das leistungsfähigere Innenleben kommt außer der 4K-Wiedergabe, die 4K-Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde unterstützt, auch grafisch anspruchsvollen Spielen zugute. Apps sollen damit erheblich mächtiger werden, so Apples Hoffnung.Apple ist es tatsächlich gelungen, die Filmbranche zu überzeugen, 4K-Filme zum selben Preis wie HD-Filme anzubieten. Wer HD-Filme gekauft hat, kann diese kostenlos auf 4K upgraden. Netflix und später Amazone Prime TV für Apple TV unterstützen ebenfalls 4K-Filme. Die TV-App als zentrale Schnittstelle auf verschiedene TV-Inhalte erscheint für viele weitere Länder, darunter auch Deutschland. Noch keine Angaben gibt es, wie groß das Sortiment an 4K-Filmen ist - also ob wirklich die massenhafte Umstellung klappte.Das neue Apple TV kann ab dem 15. September vorgestellt werden - für 179 Dollar in der Version mit 32 GB Speicherplatz. Die Auslieferung beginnt eine Woche später.