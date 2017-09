Apple Watch mit Mobilfunk - die Uhr wird autark

2014 erstmals gezeigt, seit April 2015 im Verkauf, im Herbst 2016 erstmals aktualisiert und jetzt in der dritten Generation vorgestellt. Zusammen mit watchOS 4 (Veröffentlichung am 19. September) gibt es umfangreiche Verbesserungen - Apple hebt unter anderem die perfekte Eignung als Hilfsmittel beim Sport sowie zur Unterstützung gesünderer Lebensweise hervor. Zudem steigt Apple noch stärker in den Diagnosemarkt ein. Mit der neuen App "Heart Study" ist es fortan sogar möglich, Herzkrankheiten früher zu erkennen.Apple präsentierte auf dem Event die Apple Watch Series 3 und spendiert der Smartwatch eine wichtige Neuerung. Erstmals verfügt die Apple Watch über einen eigenen Mobilfunkchip samt eSIM ("elektronische SIM-Karte"). War die Uhr bislang immer komplett auf das iPhone angewiesen, um Inhalte zu laden, so kann die Apple Watch fortan auch eigenständig E-Mails, Nachrichten oder andere Informationen abrufen. Auch Siri und Karten funktionieren dann überall - bislang war das ohne iPhone nicht möglich.Ein neuer Kommunikations-Chip namens W2 arbeitet so effizient, dass der Stromverbrauch erheblich sinkt. Bis zu 50% weniger Energiebedarf verspricht Apple. Das Display selbst ist die Antenne, dadurch soll die Signalqualität besonders gut ausfallen. Vor allem bei der Verwendung als Telefon-Uhr bringe dies große Vorteile. Die Anruf- und Sprachqualität sei sehr gut und glasklar. Apple demonstrierte auf der Bühne, wie ein Surfer vom See aus telefoniert - man merkte nicht, dass es kein normales Telefonat war.Im Vergleich zu den bisherigen Baureihen gibt es keine sichtbaren Veränderungen. Wer die Apple Watch nicht sehr genau kennt, wird vermutlich gar nicht bemerken, ob es sich um Generation 1, 2 oder 3 handelt. Allerdings gibt es im wahrsten Sinne des Wortes einen Farbtupfer: Die "Digital Crown" ist in der Mitte nicht mehr in Gehäusefarbe gehalten, sondern erhält eine deutlich sichtbare Einfärbung. Dieser rote Fleck wird aber sicherlich noch für viele Diskussionen sorgen, denn zunächst wirkt es eher fremdartig. Als neue Gehäusefarbe bietet Apple fortan das vom iPhone gut bekannte Space Gray - auch für die Apple Watch Edition.Apple bietet weiterhin Varianten der Apple Watch mit Aluminium-, Edelstahl- sowie Keramik-Gehäuse an. An Serien führt Apple die Watch ohne Namenszusatz, die Apple Watch "Nike+", die Apple Watch Edition sowie die Hermès mit edlen Lederarmbändern und besonderen Zifferblättern.Für eine Apple Watch Series 3 muss der Kunde mindestens 329 Dollar auf den Tisch legen - mit LTE-Chip sind es 399 Dollar. Apples üblicher Produktpolitik folgend gibt es nicht nur die aktuelle Generation, sondern auch die vorherige Variante noch zu kaufen. Diese richtet sich an etwas preisbewusstere Kunden, die nicht alle Neuerungen der Apple Watch Series 3 benötigen. Weiterhin verkauft Apple die Series 1 für 249 Dollar. Die Series 2 wird nicht mehr angeboten. Die Auslieferung beginnt am 22. September, vorzubestellen ist die Apple Watch Series 3 ab dem 15. September.Wer noch immer behauptet, die Apple Watch sei kein Erfolg für Apple, sollte einmal die Verkaufszahlen anderer renommierter Hersteller betrachten. Niemand verkauft größere Stückzahlen eines Uhrenmodells als Apple, so Cook auf der Veranstaltung. Weder Rolex, noch Omega, noch Fossil, noch Cartier könnten Apple beim Absatz das Wasser reichen. Auch in einer anderen Disziplin kann sich die Apple Watch sehen lassen: Sie ist angeblich der weltweit am häufigsten eingesetzte Pulsmesser.