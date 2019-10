Tipp: Wie man den Update-Hinweis auf Catalina ausblendet

sudo softwareupdate --ignore "macOS Catalina"

macOS Catalina ist überraschend am vergangenen Montag erschienen – und viele Nutzer stiegen direkt auf die finale Version der nächsten macOS-Generation um. Einige Nutzer möchten gerne das erste Bugfix-Update abwarten, bevor ein Wechsel auf 10.15 in Erwägung gezogen wird. Da macOS Catalina aber die Unterstützung für 32-Bit-Apps streicht, wollen manche Nutzer den Umstieg auf das neuste System so lange wie möglich rauszögern – doch die Systemeinstellung nervt mit dem Update-Hinweis.Anders als in Yosemite, El Capitan, Sierra und High Sierra findet man in macOS Mojave die Systemaktualisierungen wieder in der Einstellungs-App – in den Vorversionen verfrachtete Apple diese Funktionalität in den Mac App Store. Will man macOS Catalina noch nicht installieren, weist die Systemeinstellungs-App allerdings kontinuierlich auf das noch nicht erfolge Catalina-Update hin. Doch es gibt einen einfachen Trick, mit dem man diesen Hinweis ausblenden kann.Dazu muss man aus dem Terminal das Programm "softwareupdate" mit bestimmten Parametern aufrufen, um macOS Catalina zu ignorieren. Hierzu öffnet man das Programm "Terminal" auf dem Mac, welches sich im Programme-Ordner unter "Dienstprogramme" wiederfindet. Ist das Terminal geöffnet, gibt man folgenden Befehl ein:Hierbei ist wichtig, genau auf Leerzeichen und das doppelte Minuszeichen zu achten – sonst funktioniert das Kommando nicht. Nach der Eingabe bestätigt man den Befehl mit der Return-Taste und wird daraufhin nach seinem Nutzerpasswort gefragt. Dies gibt man ein (Achtung, das Terminal zeigt keine Zeichen während der Passwort-Eingabe an) und bestätigt erneut mit der Return-Taste. Daraufhin wird die Systemeinstellungs-App das macOS-Catalina-Update ignorieren und nicht erneut anzeigen.Hat man es sich doch anders überlegt, kann man macOS Catalina über den Mac App Store herunterladen und installieren – den Installer findet man nach dem Download im Programme-Ordner.