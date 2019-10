macOS 10.15 Catalina: Die bisherigen Nutzer-Rückmeldungen (mit Umfrage)

Kein 32 Bit mehr – für viele immer noch unerwartet

Allgemeine Stabilität

Damit ist der Update-Herbst fast bewältigt

Vier Monate nach der ersten Präsentation auf der WWDC 2019 veröffentlichte Apple gestern die finale Version von macOS 10.15 Catalina. Zehn Betas und eine GM später können somit alle Nutzer eines unterstützten Macs auf die neue Systemgeneration zugreifen. Wie üblich fassen wir zusammen, welche Erfahrungen es bislang gibt und wie das Stimmungsbild aussieht. Häufig zu hören war beispielsweise, dass die Installation sehr lange dauerte – und zwar maßgeblich länger als Apples Zeitprognose verhieß. Während ein "Clean Install", also das Neuaufsetzen eines Macs schnell verlief, muss man sich beim "Drüberbügeln" ziemlich gedulden. Wer also auf einen sich kaum bewegenden Fortschrittsbalken starrt: Das ist nicht ungewöhnlich.Obwohl die Thematik unzählige Male diskutiert wurde und die meisten Entwickler vor vielen Jahren schon auf 64 Bit umschwenkten, zeigt sich noch immer manch Anwender überrascht, dass plötzlich liebgewonnene Apps nicht mehr funktionieren. Allerdings hat auch Apple bereits seit Monaten genau davor beim Start des jeweiligen Programms gewarnt. Aus Apples eigenem Portfolio fielen übrigens iWeb und Aperture dem neuen System zum Opfer. Wenn bestimmte Programme zwar als 64-Bit-Version vorliegen, es aber Abhängigkeiten mit nicht mehr kompatiblen 32-Bit-Komponenten gibt, bedeutet dies ebenfalls das Aus der jeweiligen App.Ein macOS-Update ist eine ganz andere Hausnummer als eine Aktualisierung für iOS. Während man auf iPhone und iPad komplett vorhersehbare Bedingungen antrifft und der Nutzer nicht per Drittanbieter-Tool ins Systeminnere eingreifen kann, sieht es beim Mac anders aus. Daher kommt es auch sehr viel häufiger zu Schwierigkeiten bei Aktualisierungen. Im Falle von macOS 10.15 Catalina sieht es aber bislang so aus, als gebe es neben kleineren Schwierigkeiten keine gravierenden Probleme. Ein Blick auf die verschiedenen Foren zeigt, dass nicht mehr funktionierende Software tatsächlich der häufigste Grund für Beschwerden ist.Nur noch ein weiteres Update fehlt, dann hat Apple alle kompatible Hardware auf die aktuelle Systemgeneration gebracht. Nachdem nun auch macOS 10.15 Catalina zur Verfügung steht, fehlt nur noch watchOS 6 für Besitzer einer Apple Watch Series 1 & 2. Die nächsten Aktualisierungen kündigen sich allerdings ebenfalls schon an, denn iOS 13.2 und watchOS 13.2 stehen bereits als Betaversion zur Verfügung. Auch der Test von watchOS 6.2 lief an.