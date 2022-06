TikTok soll aus dem App Store fliegen, fordert US-Behörde

FCC schreibt an Apple und Google

TikTok ist angeblich Risiko für nationale Sicherheit

Rechtliche Möglichkeiten der FCC sind unklar

TikTok ist beliebt, aber sehr umstritten. Bereits der vorigen US-Regierung unter Präsident Donald Trump war das äußerst erfolgreiche soziale Videonetzwerk des chinesischen Konzerns ByteDance ein Dorn im Auge. Sie war nämlich davon überzeugt, dass sensible Daten von US-Nutzern an das kommunistische Regime in Peking weitergegeben würden, und forderte den Verkauf an ein US-Unternehmen (siehe ). Daraus wurde allerdings bekanntlich nichts, auch ein im Raum stehendes Verbot von TikTok kam nicht zustande. Der Dienst kann daher zwischen Los Angeles und New York weiterhin genutzt werden.Jetzt gerät TikTok in den USA erneut unter Beschuss. Die Federal Communications Commission (FCC) forderte Apple und Google in offiziellen Schreiben auf, die App des Videoportals aus iOS App Store beziehungsweise Play Store zu entfernen. Der vierseitige Brief wurde vom FCC-Vorsitzenden Brendan Carr auf Twitter veröffentlicht. Die Regulierungsbehörde reagiert damit nach eigenen Angaben auf einen Bericht von Buzzfeed , laut dem TikTok-Mitarbeiter in China über uneingeschränkten Zugriff auf die Daten von US-Nutzern verfügen. Das wurde in der Vergangenheit von ByteDance, dem Eigentümer und Betreiber des Dienstes, stets in Abrede gestellt.TikTok stellt für die FCC laut dem Schreiben an Apple und Google daher ein „inakzeptables Risiko für die nationale Sicherheit“ dar. Das soziale Videonetzwerk gehöre einem Konzern, welcher mit der Kommunistischen Partei Chinas in Verbindung stehe und chinesischen Überwachungsgesetzen unterliege, heißt es in dem Brief, der an Apple-CEO Tim Cook und Google-Chef Sundar Pichai gerichtet ist. Seine Bedenken untermauert der FCC-Vorsitzende mit einer Reihe von Argumenten. Er weist zudem darauf hin, dass mit Indien die weltgrößte Demokratie TikTok bereits wegen Sicherheitsbedenken verboten habe. Brendan Carr ist darüber hinaus der Überzeugung, dass der Zugriff chinesischer ByteDance-Mitarbeiter auf US-Kundendaten einen Verstoß gegen die App-Store- und Play-Store-Richtlinien darstellt. Die App müsse schon allein deshalb aus den digitalen Softwareläden der Unternehmen entfernt werden, selbst wenn Apple und Google nicht überzeugt seien, dass die Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Datentransfer zuträfen.Die FCC räumt Apple und Google für ihre Antworten eine Frist bis zum 8. Juli dieses Jahres ein. Unklar ist allerdings, ob die Regulierungsbehörde über die rechtlichen Mittel verfügt, die Entfernung der TikTok-App aus App Store und Play Store anzuordnen. Apple und Google haben sich bislang nicht öffentlich zu dem Vorgang geäußert. TikTok wies in einer kurzen Stellungnahme gegenüber CNBC die neuerlichen Vorwürfe zurück. Man werde mithilfe unabhängiger Experten demnächst alle Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von US-Nutzerdaten ausräumen, so das Unternehmen.