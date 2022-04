App Store mit 8,6 Milliarden Downloads im ersten Quartal – TikTok vorne, Preis-Tracker für Tankstellen im Aufwind

Immer mehr Downloads über App Stores

TikTok dominiert



Quelle: Sensor Tower Quelle: Sensor Tower

Die populärsten Apps und Spiele

Apples App Store gehört zu den besonders wichtigen Einnahmequellen des Unternehmens – und der zum Milliardengeschäft gewordene Vertrieb von Drittanbieter-Software ist weiterhin auf Wachstumskurs. Das geht aus Daten des Marktforschungsunternehmens Sensor Tower hervor. Im ersten Quartal 2022 verzeichnete der App Store demnach 8,6 Milliarden Downloads – das entspricht einem Zuwachs von 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Prozentual ist das Wachstum höher als im Google Play Store.Während die Downloads im App Store um 2,4 Prozent zunahmen, waren es im Google Play Store "nur" 1,1 Prozent. Da weltweit jedoch viel mehr Android-Smartphones als iPhones im Umlauf sind, ist die Download-Zahl im Play Store deutlich höher als bei Apple. Laut Sensor Tower kam Googles Software-Store zwischen Januar und März auf 28,3 Milliarden Downloads – zum Vergleich: Im ersten Quartal 2021 waren es 28 Milliarden. Beim Zusammenrechnen der Downloads beider Stores ergibt sich der Wert von 36,9 Milliarden heruntergeladenen Apps, was ein Plus in Höhe von 1,4 Prozent im Vorjahresvergleich bedeutet.Sensor Tower hat sich nicht nur mit den allgemeinen Download-Zahlen beschäftigt. Die Marktforscher führen zusätzlich auch die Apps auf, die im ersten Halbjahr am häufigsten heruntergeladen wurden. Demzufolge dominiert Social Media. Nachdem im letzten Jahr Instagram dominierte, kam im ersten Quartal 2022 die Videoplattform TikTok auf die meisten Downloads. In Apples App Store belegt TikTok mit weitem Abstand den ersten Rang – zwischen Januar und März wurde die App rund 70 Millionen Mal auf iPhones und iPads geladen. Im Google Play Store reicht es zwar "nur" zu Rang 3 mit etwas mehr als 115 Millionen Downloads, doch die herausragende Performance im App Store sichert TikTok den weltweiten Spitzenplatz.Die weltweite Top 5 im App Store besteht aus TikTok, YouTube, WhatsApp, Instagram und Facebook. Nur auf Europa bezogen ergibt sich folgende Rangliste: WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube und Telegram. Bei den Spielen sind es weltweit Subway Surfers, Wordle, Coloring Match, PUBG Mobile und Roblox. Nur für Europa sind die Download-stärksten fünf Titel Subway Surfers, Coloring Match, Hay Day, Clash Royale und Roblox.Tracker von Tankstellen-Preisen immer beliebterAngesichts der voranschreitenden Inflation und steigender Ölpreise werden Apps zum Tracking von Tankstellen-Preisen zudem immer beliebter. Unter anderem in Deutschland erzielten entsprechende Anwendungen Anfang März ein Download-Wachstum von zum Teil über 1000 Prozent, so Sensor Tower.