The Rock x Siri: 2 neue Clips über HomeKit und Siris Mehrsprachigkeit

Wenn Dwayne Johnson alias The Rock mal wieder mit einer Raumkapsel aus dem Weltraum unsanft in ein Filmstudio einschlägt und sich mit einem gepflegten Tritt gegen die Tür der Kapsel den Weg ins Freie bahnt, ist man entweder in einem Actionfilm oder bei einer Apple-Reklame. Wenn er dann ein iPhone zückt und sich mit Siri auf Mandarin unterhält, ist klar: Laut diesem Spot ist Apples Sprachassistent genauso cool wie der humorvolle Schauspieler und Ex-Wrestler.Heute Nacht hat Cupertino zwei neue Clips aus der Werbekampagne »The Rock x Siri« hochgeladen. Neben dem beschriebenen Spot, der sich um Siri Mehrsprachigkeit dreht, profitiert Johnson in dem anderen Video von Siris Zusammenarbeit mit HomeKit-kompatiblen Lichtern in seiner Sporthalle.Den Beginn der Zusammenarbeit zwischen Apple und The Rock markierte vor zwei Wochen der Kurzfilm » The Rock x Siri Dominate the Day «. Aus Passagen daraus entleiht der Konzern das Setting für die inzwischen insgesamt fünf Einzel-Clips, die jeweils eine Länge von 15 Sekunden haben. Es ist anzunehmen, dass in der nächsten Zeit noch weitere Clips der Serie auftauchen.