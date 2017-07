Apple veröffentlicht Actionfilm: Siri und ein Wrestler ziehen um die Welt

Der Film

Wie viel kann ein Mensch an einem einzigen Tag erleben? Ganz schön viel, jedenfalls wenn man Dwayne Johnson heißt und die Hilfe von Apples Sprachassistent Siri in Anspruch nimmt. Das suggeriert ein neuer Kurzfilm, in dem sich Apple mit dem ehemaligen Wrestler »The Rock« zusammengetan hat, um auf launige Art und Weise Siri und den Schauspieler in Szene zu setzen.Bereits gestern Nacht kündigte Johnson über seinen Twitter-Kanal als den »größten, coolsten, verrücktesten, berauschendsten, übertriebensten, lustigsten Film aller Zeiten« an. Heute früh ist der knapp vierminütige Streifen »The Rock x Siri Dominate the Day« nun auf Apples US-Webpräsenz, sowie auf dem hauseigenen YouTube-Kanal erschienen.In gewohnt selbstironischer Weise präsentiert sich Johnson in dem Film bei Proben für einen Action-Streifen, als er über den Fernseher die Einschätzung hört, dass er angesichts seiner vielen Filmauträge anscheinend inzwischen ausgelastet sei. Die Reaktion „Das klingt wie eine Herausforderung“ läutet den öffentlichen Gegenbeweis an. Mit ständigen Anfragen an Siri, welche 10 Lebensziele er noch erreichen wollte, macht er sich auf die Socken, um vor Drehbeginn am gleichen Abend noch ein Bild in der sixtinischen Kapelle von Rom zu malen, eine Modekollektion herauszubringen, bei einem bekannten Chefkoch zu helfen, eine chinesische Zitter zu spielen und natürlich einen Weltraumspaziergang im All zu machen. Zwar sind Siri und das iPhone stets dabei, seine Erinnerungen oder Mails vorzulesen, aber sie treten angesichts von Johnsons Präsenz in dem Kurzfilm bis hin zur rechtzeitigen Rückkehr auf das Filmset des Action-Streifens fast in den Hintergrund.„Ich drehe Filme, um die Welt zu erfreuen, und diesen hier haben wir außerdem gemacht, um euch zu motivieren rauszugehen und loszulegen“, schreibt Johnson über seine Rolle. „Ich will, dass ihr den Film schaut, Spaß dabei habt und dann rausgeht und ihn selbt lebt!“