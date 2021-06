The Morning Show: Zweite Staffel startet im September - Apple veröffentlicht ersten Trailer (mit Video)

Apple nennt Starttermin und veröffentlicht Trailer

Aniston und Witherspoon erneut in den Hauptrollen

Alex und Bradley geraten an den Rand eines Abgrunds

Apple TV+ leidet im Vergleich zu anderen Anbietern wie Netflix oder Disney+ nach wie vor unter einem eklatanten Mangel an Inhalten. Verschärft wurde diese Situation noch durch die Einschränkungen aufgrund der seit mehr als einem Jahr andauernden COVID-19-Pandemie. Nicht ohne Grund verlängerte Apple daher bislang bereits zweimal den Zeitraum, während dessen Käufer von Geräten aus Cupertino den Videostreamingdienst kostenlos nutzen können.Die Qualität der Filme und Serien, welche auf Apple TV+ zur Verfügung stehen, wird hingegen von Abonnenten und Branchenexperten gleichermaßen positiv bewertet. Das gilt unter anderem für eine der Serien, mit denen Apples Streamingdienst am 1. November 2019 an den Start ging: "The Morning Show" erhielt nicht nur zahlreiche wohlwollende Kritiken, sondern gewann auch etliche Auszeichnungen, darunter einen Primetime Emmy Award, und war zudem für einige Golden Globes nominiert. Die zweite Staffel der Serie kündigte Apple im Januar dieses Jahres an, jetzt gab das Unternehmen den Starttermin mit einer Pressemitteilung bekannt: Ab 17. September 2021 erscheinen die neuen Folgen auf Apple TV+.Die zehn neuen Episoden werden erneut von Jennifer Aniston und Reese Witherspoon produziert, die beiden Hollywood-Stars übernehmen natürlich auch wieder die Hauptrollen. Wie schon bei der ersten Staffel erscheint jeweils wöchentlich eine neue Folge, wer die Geschichte am Stück erleben will, muss also einige Monate warten. Ebenfalls mit von der Partie sind unter anderem die schon aus dem ersten Zehnteiler bekannten Schauspieler Steve Carell, Billy Crudup und Mark Duplass sowie Karen Pittman, Janina Gavankar und Marcia Gay Harden. Neuzugänge sind Greta Lee, Hasan Minhaj und Holland Taylor.Die zweite Staffel schließt nahtlos an die bereits erzählte Geschichte an und erzählt diese weiter. Aniston und Witherspoon leiden als Alex Levy und Bradley Jackson ebenso unter einer Me-Too-Affäre wie der Fernsehsender, für den sie die populäre "Morning Show" moderieren. Dabei verändern sich sowohl ihr Arbeitsumfeld als auch ihre privaten Verhältnisse. Im Verlauf der kommenden zehn Folgen geraten sie und ihre Umgebung zunehmend an den Rand eines Abgrunds, welcher sich zwischen der öffentlichen Persönlichkeit und dem inneren Ich auftut. Als Showrunner fungiert erneut Kerry Ehrin. Wer "The Morning Show" sehen möchte, benötigt ein Abonnement von Apple TV+ , das 4,99 Euro pro Monat kostet. Die kostenlose Probezeit beträgt sieben Tage. Nach dem Kauf eines neuen Geräts aus Cupertino kann man den Streamingdienst einmalig ein Jahr lang gebührenfrei nutzen.