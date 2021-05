Weiterer Tom-Hanks-Film bei TV+: Apple gewinnt Bietergefecht um "Finch"

Isolation in postapokalyptischem Ödland

"Game of Thrones"-Größe übernimmt Regie

Apple scheint mit dem Kundeninteresse für den Hollywood-Blockbuster "Greyhound" zufrieden gewesen zu sein: Das Unternehmen aus Cupertino hat einen weiteren Film mit Hauptdarsteller Tom Hanks für Apple TV+ ersteigert. Nachdem der Oscarpreisträger mit seinem Weltkriegsdrama Greyhound schon seit Längerem auf TV+ präsent ist, wird Hanks in absehbarer Zukunft bei TV+ auch in "Finch" zu sehen sein. In dem Science-Fiction-Abenteuer geht es um einen Robotik-Ingenieur (Hanks), der zusammen mit dem von ihm gefertigten Roboter und einem Hund eine besondere Gemeinschaft bildet.Der Finch-Protagonist lebt in einem postapokalyptischen Ödland der USA. Er zählt zu den wenigen Überlebenden einer solaren Katastrophe, die verheerend für die Welt war. Nach vielen Jahren in einem unterirdischen Bunker ist das Leben der Hanks-Figur von Isolation geprägt. Sein einziger Gefährte ist der Hund Goodyear. Die Hauptfigur entschließt sich dazu, einen Roboter zu entwickeln, der sich um Goodyear kümmert, wenn der Hanks-Charakter körperlich dazu nicht mehr in der Lage ist. Die Maschine wird von "Get Out"-Star Caleb Landry Jones gespielt. Das Trio verlässt schließlich die unterirdische Behausung und bricht zu einer gefährlichen Reise in den Westen der weitgehend zerstörten USA auf.Berichten zufolge gab es einen intensiven Bieter-Wettstreit um Finch, den Apple schließlich gewann. Über die zu zahlende Summe ist nichts bekannt. Zusätzlich zu Hanks wirken weitere hochkarätige Vertreter der US-Unterhaltungsindustrie an dem Film mit. Regie führt beispielsweise Miguel Sapochnik, der für seine Arbeit bereits zwei Emmys gewann – darunter für die "Battle of the Bastards"-Episode von Games of Thrones.Finch soll im Laufe des Jahres bei Apple TV+ erscheinen. Ein genaues Datum nennt der Bericht nicht. Wahrscheinlich gibt Apple den Film auch für einen Kino-Start frei, um das Werk für möglichst viele Preisauszeichnungen zu qualifizieren und zusätzliche Einnahmen zu generieren. Nach "Greyhound" wäre es der zweite Hanks-Film bei Apples Abodienst. Das Unternehmen setzt damit die Strategie fort, immer mehr hochkarätige Hollywood-Filme bei TV+ anzubieten.