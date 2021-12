TechTicker: Piega Wireless-Speaker, Cayin Dongle-DAC, Kickstand für TV-Zubehör, OWC Mac-mini-Dock und mehr

PIEGA ACE WIRELESS STAND- UND KOMPAKTLAUTSPRECHER VORGESTELLT

Preise:

* Schwarze und weisse Ausführung +50,– €/CHF Aufpreis pro Stück.

CAYIN RU6 USB-DAC UND KOPFHÖRERVERSTÄRKER MIT HIGH-END-ANSPRUCH

REFLECTA MEDIA ABLAGE MBB300 – ABLAGE FÜR TV-ZUBEHÖR

OWC MINISTACK STX THUNDERBOLT 4 STORAGE UND HUB FÜR MAC MINI

Die Highlights in der Übersicht:

Fügen Sie Ihrem Mac mini bis zu 200-fach größeren Datenspeicher hinzu.

Mega Thunderbolt: Nutzen Sie mehr Zubehör und Geräte mit drei Thunderbolt 4 (USB-C) Anschlüssen

Maximale Kompatibilität: Verwenden Sie mit Thunderbolt oder USB ausgestattete Macs, PCs, iPads, Chromebooks, Android-Tablets – praktisch alles, was externen Speicher unterstützt

Fügen Sie bis zu fünf Thunderbolt-Geräte, drei USB-Geräte und zwei Displays hinzu

Strom beim Arbeiten: 60 W Ladeleistung für Notebooks über Thunderbolt oder USB-C

Speichern/Zugriff/Backup von Daten und Bearbeiten von 4K-Videos mit bis zu 770 MB/s in der Praxis getesteter Leistung

Apple Time Machine geeignet

Datensicherheit: RAID 1-Unterstützung

Plug and Play: Thunderbolt-Kabel im Lieferumfang enthalten

Aluminiumgehäuse mit internem Kühlkörper und Lüfter für nahezu geräuschlosen Betrieb

ZUBEHÖR-TIPP: BENFEI USB 3.0 AUF SATA ADAPTER

NOBLEX FERNGLAS MIT LASER-ENTFERNUNGSMESSUNG

Mit den schlanken Lautsprechern Ace 50 Wireless und Ace 30 Wireless bringt PIEGA ein kompaktes All-in-One-Soundsystem mit diversen integrierten Streaming- Plattformen in den Handel.Die Serie umfasst zunächst die Standlautsprecher Ace 50 Wireless und die kompakten Regallautsprecher Ace 30 Wireless. Den Lautsprechern gemeinsam sind die integrierten Streaming-Plattformen Google Chromecast, Spotify Connect (inkl. Spotify HiFi), Bluetooth, die In- tegrationsmöglichkeit in das Musikverwaltungssystem Roon („Roon Ready“) sowie die Einbindung eines TV- Geräts per HDMI eARC oder WiSA. Hinter WiSA verbirgt sich die internationale Wireless Speaker & Audio Association , die TV-Geräte, Verstärker, Streamer und Control Center zertifiziert, damit sich über diese Komponenten auch eine komplette Heimkino-Anlage kabellos betreiben lässt.Ein Stereopaar Ace Wireless Lautsprecher besteht aus einem Tx- und einem Rx-Speaker. Der Tx (= Transmitter) sendet die Musik in High Definition-Qualität kabellos an einen (oder mehrere) Rx (= Receiver). Ein Ace Wireless Mehrkanal-System besteht hingegen nur aus Rx-Lautsprechern. Hier übernimmt die Sendefunktion ein WiSA-fähiger Fernseher oder ein WiSA-Hub. Die PIEGA Fachhändler stellen jedem Kunden die jeweils richtige Kombination individuell zusammen.Ace 50 Wireless: Tx Modell = 2.090 €/CHF* Rx Modell = 1.900 €/CHF*Ace 30 Wireless: Tx Modell = 1.090 €/CHF* Rx Modell = 900 €/CHF*Kleine D/A-Wandler mit Kopfhörerverstärker zur Verwendung mit Mobilgeräten wie iPhone oder iPad gibt es viele. Sie alle verfolgen das Ziel, die klanglichen Limitierungen einer herkömmlichen Kabel- oder Bluetooth-Verbindung von Smart-Devices zu umgehen und auch aus hochwertigen Kopfhörern den besten Klang zu holen. Der neue Cayin RU6 ist ein ganz besonderer Vertreter dieser Art.Angeschlossen an die USB-Schnittstelle (oder per optionalem Kabel an Lightning) von Smartphones und Tablets wandelt der Cayin RU6 die darauf gespeicherten oder von einem Musik-Dienst gestreamten Songs mit einem von Cayin selbst entwickelten 24-Bit/384-kHz-DAC. Eine Besonderheit hier ist das sonst nur in wenigen, wesentlich teureren High-End-Geräten zu findende diskrete R-2R-Widerstandsnetzwerk des RU6.Auch die integrierte Lautstärkeregelung des Cayin RU6 nutzt ein Widerstandsnetzwerk. Der Benutzer kann über eine einfache Menü-Einstellung zwischen dem Non-Oversampling- und dem Oversampling-Modus wählen.Imnimmt der Cayin RU6 ein Upsampling der digitalen Audiodaten auf 384kHz durch digitale Filterung vor. Dadurch wird die Auflösung erhöht, das Rauschen reduziert und das Anti-Aliasing des digitalen Signals verbessert. Der Oversampling DA-Modus verspricht eine Verbesserung der Detailwiedergabe und einen erweiterten Frequenzumfang des Audiosignals.Der(NOS = Non Oversampling) hingegen behält die Abtastrate des ursprünglichen Bitstroms bei. Dadurch werden die digitalen Filter deaktiviert und das Signal bleibt in perfekter Zeitfolge erhalten. Das heißt, die Phasenverzerrung und der Jitter bleiben auf einem sehr niedrigen Niveau ohne Artefakte im Ausgangssignal. Die Wiedergabe erhält dadurch den natürlichen, organischen und kohärenten Klangfluß.Viele USB-Dongle-DACs verlassen sich auf die potentiell sehr klangschädliche Lautstärkeregelung des angeschlossenen Mobiltelefons. Der Cayin RU6 nutzt hingegen eine sogenannte R-2R-Schaltung um einen möglichst hohen eingehenden Bit-Stream Pegel zu erhalten und eine analoge Lautstärkeregelung nach der D/A-Wandlung vorzunehmen. Deshalb empfiehlt Cayin für das Smart-Device eine Musikplayer-App, die Bit Perfect USB unterstützt und damit die Pegelregelung des Quellgeräts umgeht.Zum Anschluss stehen zwei Kopfhörerausgänge mit 3,5-mm- und 4,4-mm-Klinkenbuchsen (Pentaconn) bereit. Die Ausgangsleistung liegt mit dem 3,5-mm-Anschluss bei 138 mW pro Kanal an 32 Ω bzw. bei 213mW pro Kanal an 32 Ω über den symmetrischen Pentaconn-Anschluss. Der Cayin RU6 ist ab sofort für 329 Euro (UVP) im Fachhandel oder über den Cayin Online-Shop erhältlich.Wohin mit dem Apple TV oder der Fernbedienung? Eine kleine, unauffällige Ablagemöglichkeit in Form eines Kickstand bietet Reflecta mit der Media Ablage MBB300 an. – Ein kleines Bord für Mediaboxen, Receiver, Fernbedienungen oder andere kleine Gegenstände direkt über dem Fernseher.Zwei Feststellknöpfe halten die Beine in Position, um die Ablage über dem Fernseher zu platzieren. Ein Werkzeug ist nicht erforderlich. Die Ablage ist auch gut für TV Stands geeignet, die über keinerlei Ablagefläche verfügen. Die Konstruktion bietet eine Tragfähigkeit von bis zu 6 kg und 300 mm x 127 mm Ablageplatz für Fernbedienungen etc. oder auch ein Familienfoto. Eine erhöhte Kante verhindert, dass Gegenstände versehentlich herunterfallen.Die neue Media Ablage MMB300 passt sich nahezu an jeden modernen Flachbildfernseher mit einer Tiefe von mehr als 18 mm an. Allerdings sollte auf einen Wandabstand von mehr als 127 mm geachtet werden.Die reflecta Media Ablage MMB300 ist ab sofort für 8,90 Euro erhältlich. (Reflecta bei Amazon .)Mit dem neuen miniStack STX bietet OWC eine interessante Aufrüstmöglichkeit speziell für Mac-mini-User an. Das miniStack STX-Gehäuse passt in der Form genau zu Apples kleinem Mac, ist aber leider nur in Schwarz erhältlich.Es können mehrere Laufwerkskonfigurationen für das miniStack STX geordert werden. Verwenden Sie das SATA-Laufwerk für Time Machine- oder File History-Backups, während Sie mit dem NVMe-Laufwerk arbeiten. DasOWC miniStack STX eignet sich z. B. für die komprimierte 4K-Videobearbeitung mit mehreren Streams, Fotografie, Audio, virtuelle Maschinen und alltägliche Datenaufgaben.Der OWC miniStack STX bietet außerdem drei Thunderbolt 4 (USB-C)-Anschlüsse für externe Komponenten. Das ermöglicht drei unabhängige Ketten mit bis zu fünf Thunderbolt-, USB- oder Display-Geräten zu erstellen. Es können auch Geräte aus einer Kette entfernt werden, ohne dass die andere(n) Kette(n) beeinträchtigt werden.Der OWC miniStack STX ist momentan nur in den USA zum Preis von 299 US-Dollar vorbestellbar Es gibt zahlreiche Anbieter von USB/SATA-Adaptern zum Anschluss von SATA-Speicherlaufwerken an USB. Lösungen dieser Art kosten nicht viel Geld und sind eine praktische Möglichkeit, das System um externe Bus-Powered HDD oder SSD zu erweitern. Etwa für Time Machine Backups oder zum Anschluss eines Speichermediums an den HiFi-Streamer.In letzter Zeit – genauer: seit dem Update auf Monterey – hatte ich jedoch mit genau so einem Adapter gewisse Schwierigkeiten. Mitten im Time Machine Backup wurde das Laufwerk plötzlich unerwartet ausgeworfen. Daten gingen dabei zwar nicht verloren, aber das Backup konnte schlicht nicht mehr bis zum Ende ausgeführt werden. Die Art und der Zeitpunkt des Auftretens des Problems ließ den Adapter zunächst nicht in Verdacht kommen. Doch nach Rücksprache mit Sonnett , an deren Thunderbolt-Hub Echo 11 ( Amazon ) ich das Laufwerk angeschlossen habe (siehe auch ergänzende Artikel unten), war sich der Support ziemlich sicher, dass es doch der besagte Adapter sein müsse. Ich erhielt daraufhin einen ähnlichen Adapter dieser Art von Benfei mit einer etwas kürzeren Anschlussleitung und einem Label "Tested with Sonnett Echo 11 and Samsung 850 Pro". Tatsächlich machte das Backup mit diesem Adapter fortan keine Probleme mehr.Der BENFEI USB 3.0 zu SSD / 2,5-Zoll-SATA-Festplatten Adapter ist via Amazon für gerade mal 9 Euro erhältlich und funktioniert sicherlich auch mit anderen geeigneten SATA-Drives. Daher eine kleine Empfehlung meinerseits für dieses Produkt.And now for something completely different…Das iPhone ist dank seiner umfangreichen Sensorik und Optik zu einem echten Tausendsassa geworden. Aber es kann nicht alles. Beispielsweise wäre es hin und wieder praktisch, eineEntfernungsmessung vornehmen zu können. (Die vorhandene Maßband-Funktion ist nur bedingt präzise.) Nicht nur, um beispielsweise Raumgrößen exakt zu ermitteln, sondern auch auf größeren Distanzen in der Natur.Die auf optische Produkte spezialisierte Firma NOBLEX E-Optics GmbH aus Eisfeld in Thüringen hat ein neues Binokular mit eingebauter Laser-Entfernungsmesser für große Distanzen vorgestellt. Das ist zwar keine Weltneuheit, in dieser Preis/Leistungsklasse aber ein sehr spannendes Fernglas, nicht nur für Naturfreunde/schützer, sondern auch für Profis im Forst- und Jagdwesen, oder für diverse Sportarten wie Segeln.Das Noblex NR 10x42 R advanced kann mit seinem integrierten Laser Distanzen bis maximal 2.300 Meter messen. – Ein entsprechend kontraststarkes Messziel vorausgesetzt. Außerdem ist es möglich, die Entfernung zum nächstgelegenen Punkt zu ermitteln, bspw. im Fall von gestaffelt entfernten Objekten. Das Messergebnis wird über ein in der Helligkeit einstellbares OLED-Display ins Sichtfeld eingeblendet. Die Messung soll dank verschiedener Messmodi auch unter widrigen Bedingungen wie leichtem Nebel oder sogar Regen möglich sein. Zusätzlich ist eine Winkelmessung möglich. Die Bedienung erfolgt über lediglich zwei Tasten.Der Hersteller verspricht ein kontrastreiches und scharfes Bild von der Bildmitte bis zum Rand mit höchster Detailöschärfe. Brillenträger werden die herausdrehbaren Augenmuscheln zu schätzen wissen. Das Zubehör umfasst einen breiten Neoprentragriemen und eine Corduratasche. Verfügbar ist das neue NOBLEX NF 10x42 R advanced ab sofort im autorisierten Fachhandel für 1.099 UVP. Wer nicht ganz so viel Geld ausgeben mag, mit einem Monokular zufrieden ist und Distanzen bis maximal 1.000 Meter messen will, findet im Noblex-Angebot das NR 1000 für 349 Euro.