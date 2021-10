Test iFi Audio GO blu: Mini DAC und Kopfhörerverstärker auf Topniveau – Vergleich mit qudelix-5K

Kompakt

Marke iFi Audio Bezeichnung GO blu Art mobiler DAC/Kopfhörerverstärker Empf. Preis (€) 199 Verfügbarkeit sofort

Wozu ein Bluetooth DAC?

Marke qudelix Bezeichnung qudelix-5K Art mobiler DAC/Kopfhörerverstärker Empf. Preis (€) ca. 120 Verfügbarkeit sofort

Es ist erst ein paar Wochen her, dass ich Ihnen den neuen iFi Audio GO blu im TechTicker vorstellen konnte. Einen Mobil-DAC im Format eines (sehr kleinen) Feuerzeugs mit sehr beeindruckender Ausstattung und vielversprechenden technischen Daten. Kurze Zeit später erhielt ich eines der ersten Testmuster in Deutschland und konnte mich mit dem kleinen Wunderkasten ausgiebig befassen.Nach der Vorstellung des Go Blu machte mich ein Leser auf ein anderes Gerät namens qudelix-5K aufmerksam, das dem GO Blu in seinen technischen Daten verblüffend ähnelt, dabei aber ungefähr 80 Euro günstiger ist. Ist der iFi Audio Go blu also in Wahrheit ein überteuertes Produkt? Der Rewind-Leser war so freundlich, mir seinen qudelix für einen Vergleich zur Verfügung zu stellen. Lesen Sie hier den Rewind Praxistest der Beiden.Es gibt heute von vielen Herstellern sogenannte True Wireless Earphones. Das sind In-Ears oder Bügelkopfhörer mit eingebautem Bluetooth und Akku, die sich direkt mit jedem beliebigen Bluetooth-Quellengerät wie Macs, iPhones oder iPads koppeln lassen und Musikspaß ganz ohne Kabelverbindung bieten. Erst letzte Woche hatte ich mit den nur ca. 70 Euro teuren 1More ColorBuds 2 ein solches Produkt im Test , das für seinen Preis auch sehr überzeugen konnte. Da stellt sich die Frage, wozu man sich ein Gerät wie den GO Blu oder qudelix-5K anschaffen soll.Darauf gibt es mehrere Antworten: Erstens erlauben diese Geräte den Anschluss fast beliebiger kabelgebundener Kopfhörer. Viele Nutzer besitzen bereits gute Kopfhörer mit Kabel, die sie gerne weiter benutzen möchten. Seit iPhones und andere Smartphones und auch Tablets auf eine Klinkenbuchse als Kopfhöreranschluss verzichten, ist irgend eine Form von Digital-zu-Analog-Wandler (DAC) erforderlich, um solche Kopfhörer weiter an Smartphones nutzen zu können. Go BLU und qudelix ermöglichen genau das.Zwar gibt es von Apple und anderen Anbietern einfache Kabeladapter wie den nur 10 Euro teuren „ Lightning auf 3,5‑mm-Kopfhöreranschluss Adapter “, doch deren Klangqualität ist äußerst begrenzt. DACs wie der GO blu versprechen erheblich besseren Klang, was der zweite wichtige Grund ist. Wer einen besonders hochwertigen Kopfhörer sein Eigen nennt, möchte auch dessen gesamtes Klangpotential ausschöpfen können. Die billigen Kabeladapter sind dazu kaum in der Lage.Da der iFi GO blu und der qudelix selbst Bluetooth an Bord haben, ist zwischen ihnen und dem Smartphone/Tablet keine direkte Kabelverbindung erforderlich. So lässt sich mit dem Smart-Device komfortabler hantieren werden, während der DAC in der Tasche verbleiben kann. Auch wenn noch das Kabel zwischen Kopfhörer und DAC erforderlich ist, bedeutet das weniger Stress mit Strippen.Der wichtigste Grund ist aber das erheblich höhere Klangpotential. Die beiden hier getesteten Mini-DACs erlauben sogar echte HiRes-Wiedergabe (bis 24 Bit / 96 kHz) ohne jegliche Kompression durch Bluetooth, sofern sie mit einem USB-C-Kabel an die Quelle angeschlossen werden. Und sie verfügen über ausreichend kräftige Ausgangsstufen, um auch elektrisch anspruchsvollere Kopfhörer im Griff zu haben.