Taptile Rechnungen bietet iCloud-Sync und Mehrsprachigkeit

Achtung:

~/Library/Group Container/6T5YWS6QU7.group.com.taptileapps/Taptile Rechnungen

Taptile Rechnungen hat ein Update auf Version 3.5 erhalten, mit dem die App jeglichen Schriftverkehr zwischen mehreren Macs synchronisieren kann (zur App: ). Hierfür greift die App auf CloudKit und iCloud Drive zurück, weswegen auch die Registrierung und Konfiguration eines iCloud-Konto in den Systemeinstellungen von macOS erforderlich ist.Zu den weiteren Neuerungen der Version 3.5 gehört die Möglichkeit, die Sprache für einzelne Dokumente einzustellen, wovon international ausgerichtete Freiberufler und Unternehmen profitieren. Ansonsten bietet Taptile Rechnungen den bereits aus vorherigen Versionen bekannten Funktionsumfang. So lassen sich neben Rechnungen auch Anschreiben, Angebote, Honorare und Mahnungen erfassen. Dokumente lassen sich individualisieren und mit Fristen versehen, auf welche die App später hinweist.Aufgrund von Datenbankänderungen ist es empfehlenswert, vor Installation der neuen Version einen Export bestehender Daten durchzuführen. Sofern es nach dem Update zu einem Absturz kommt, muss die Datenbank untergelöscht und nach dem App-Start neu importiert werden.Taptile Rechnungen 3.5 benötigt mindestens OS X 10.10 Yosemite und ist zum Preis von 34,99 Euro im Mac App Store erhältlich. Für bestehende Nutzer ist das Update kostenlos. Taptile Rechnungen lässt sich mit Taptile Zeiterfassung kombinieren, sodass sich Arbeitszeiten gerade bei Selbstständigen und kleinen Unternehmen unkompliziert erfassen, synchronisieren und in Rechnung stellen lassen.