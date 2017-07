Taptile Zeiterfassung 2 mit neuer iCloud-Synchronisation

Insbesondere für Freiberufler und Dienstleister ist die Zeiterfassung von Kundenaufträgen wichtige Grundlage für die Rechnungsstellung. Das Update von Taptile Zeiterfassung 2 soll dies vereinfachen, indem sich sowohl am Mac ( ) als auch iPhone, iPad und Apple Watch ( ) anfallende Arbeitszeiten in einem Kalender unkompliziert erfassen und budgetieren lassen. Verschiedene Filter und Organisationsfunktionen unterstützen Nutzer bei der Verwaltung aller Zeiten. In der neuen Mac-Version 3.0 und iOS-Version 2.0 wurde die Synchronisation zwischen den Geräten verbessert.Um die Zeiterfassung zwischen allen Geräten auf dem aktuellsen Stand zu halten, greift Taptile Zeiterfassung 2 in der neusten Version auf ein verbessertes iCloud-System zurück. Dies verspricht eine zuverlässige und schnelle Synchronisation mittels Push-System. Dennoch wird empfohlen, vor dem Einspielen des Updates auf allen Geräten einmalig einen manuellen Export der Datenbank als Notfallsicherung durchzuführen.Zu den weiteren Neuerungen des Updates zählt die Angleichung der Listen-Funktionen zwischen Mac- und iOS-Version. So steht beispielsweise auf Macs mit Multi-Touch-Trackpad die bekannte Wisch-Geste für das Löschen von Listen-Einträgen zur Verfügung. Auf iPhone und iPad werden wiederum laufende Einträge nun ebenfalls farbig hinterlegt.Kleinere Verbesserungen beim PDF-Export runden die Neuerungen des Updates ab. Taptile Rechnungen 2 gibt es kostenlos mit In-App-Kauf für erweiterte Funktionalität sowie direkt als kostenpflichtige unlimitierte Pro-Version mit Export-Möglichkeiten zum Preis von 29,99 Euro (Mac) bzw. 9,99 Euro (iOS). Mindestvoraussetzung sind macOS 10.10 bzw. iOS 9.3. Durch die Anbindung an Taptile Rechnungen ist übrigens auch eine einfache Rechnungsstellung möglich.