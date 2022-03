Studio Display aktiviert "Hey Siri"-Sprachkommando auf vielen älteren Macs

Macs mit "Hey Siri"-Support (ohne Studio Display)

"Hey Siri" jetzt sogar für einige 2016er Macs verfügbar

Mac Studio

14 Zoll MacBook Pro (2021)

16 Zoll MacBook Pro (ab 2019)

13 Zoll MacBook Pro (ab 2016)

15 Zoll MacBook Pro (ab 2016)

MacBook Air (ab 2018)

Mac mini (ab 2018)

Mac Pro (2019)

iMac (ab 2017)

iMac Pro

Apples Studio Display bietet außer dem eigentlichen 5K-Panel noch eine Reihe weiterer Features, die das Display von Konkurrenzprodukten abhebt. Dazu zählt insbesondere der integrierte A13-Chip von Apple, der beispielsweise im iPhone 11 zum Einsatz kommt. Außer den schon bekannten Funktionen wie 3D-Audio der Display-Lautsprecher bringt der Apple-Chip auch einen Vorteil für viele ältere Macs mit: die Unterstützung des "Hey Siri"-Befehls.iPhone-Nutzer kennen die Funktion schon lange: Auf Wunsch achtet das iDevice auf das Sprachkommando "Hey Siri", mit dem Nutzer via Stimme Apples Sprachassistenten starten können. Vor einigen Jahren reichte Apple das Feature auch für folgende Macs nach:Wer ältere als die genannten Macs einsetzt, musste bislang auf "Hey Siri" verzichten. Doch mithilfe des Studio Display ist es fortan auch für damit verbundene ältere Apple-Rechner möglich, auf den "Hey Siri"-Sprachbefehl zu achten.Apple bestätigt die Neuerung im dazugehörigen Support-Dokument : Die Liste der Geräte mit "Hey Siri"-Support enthält außer den schon genannten Macs seit Kurzem auch den Hinweis auf Apple-Computer, die mit dem Studio Display verbunden sind. Demnach unterstützen alle Macs, die kompatibel mit dem Studio Display sind, fortan das Siri-Startkommando (sofern sie am Apple-Display angeschlossen sind). Das Studio Display setzt einen Mac mit Thunderbolt 3 oder Thunderbolt 4 voraus. Folgende Modelle unterstützen das neue Apple-Panel:Wer eines der genannten Mac-Modelle nutzt und es mit dem Studio Display verbindet, kann Apples Sprachassistent also jetzt auch via "Hey Siri"-Befehl starten – selbst wenn der jeweilige Mac das Kommando nicht unterstützt. Nutzer eines MacBook Pro von 2016, eines iMac von 2017 oder weiterer älterer Geräte profitieren also von dem neuen Feature des Studio Display.