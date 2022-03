Weitere Details zum Studio Display: Standfuß-Wechsel – und Warnung vor Abziehen des Stromkabels

Studio Display: Stecker sollte nicht abgezogen werden



Bilder von Bilder von StellaFudge

In der Beschreibung zum neuen Studio Display ist die Rede davon, der Standfuß lasse sich nachträglich nicht mehr tauschen. Stattdessen muss man bei der Bestellung schon die richtige Entscheidung treffen, diese ist nicht reversibel. Letzteres gilt aber anscheinend nur für Endanwender, nicht für zertifizierte Apple-Techniker. Von ersten Reparatur-Dienstleistern ist nämlich zu hören, Apple wolle die Standfüße als Ersatzteile anbieten, sodass nachträglich noch Umrüstungen möglich sind. Details zu den Preisen gibt es zwar noch nicht, dennoch scheint Apple aber ein Austauschprogramm vorzubereiten. Allerdings ändert dies nichts an der Tatsache, die gewünschte Konfiguration lieber unter der Maßgabe zu bestellen, damit auf Jahre glücklich zu sein – denn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kommt einen der Tausch teurer zu stehen, als sofort zu einer aufpreispflichtigen Option gegriffen zu haben.Apple setzt beim Studio Display auf eine proprietäre Steckverbindung zur Stromversorgung. In der Beschreibung heißt es dazu, Nutzer sollen diese nicht abziehen – offiziell gilt der Stecker laut Support-Dokument als "not removable". Allerdings wäre es möglich, gegen Apples Empfehlung zu verstoßen. Wer etwas mehr Kraft aufbringt, kann das Kabel durchaus beschädigungsfrei entfernen und sieht dann die von Apple entworfene Steckverbindung. Für Techniker gibt es ein spezielles Werkzeug, das einer kleinen Kabeltrommel gleicht. Dadurch soll gewährleistet werden, den richtigen Winkel zu erwischen und damit Defekte zu vermeiden.Nur wenn es absolut erforderlich sei, solle das Kabel abgesteckt werden, so die offizielle Empfehlung. Für ständige Belastung ist das System schlicht nicht entworfen. Warum sich Apple für eine Konstruktion dieser Art entschied und nicht auf Standardkomponenten setzte, ist unter anderem auf die Abmessungen des Displays zurückzuführen. Gewöhnliche Stecker mit den erforderlichen Spezifikationen sind zu groß bzw. zu tief.