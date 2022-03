Apple Studio Display: Erste Reviews sind da – von "atemberaubend" bis "rückständig" +++ Apple kündigt Update an

The Verge: Panel-Technik des Studio Display ist veraltet

The Independent: Atemberaubendes Display

Tom's Guide: Bester Monitor für einen Mac

Weitere Stimmen: Bezahlbare Alternative, leider kein ProMotion

FaceTime-Kamera: Apple verspricht Update

Endlich bietet Apple einen 5K-Monitor an, der die perfekte Ergänzung für einen Mac ist. So lauteten nach der Vorstellung des Studio Display auf dem "Peek Performance"-Event zahlreiche Kommentare in Foren und Kommentarspalten, auch auf MacTechNews. Die ersten Tester, welche den neuen 27-Zoll-Bildschirm bereits auf Herz und Nieren prüfen konnten, zeigen sich nicht ganz so euphorisch. Neben viel Lob verteilen sie auch den einen oder anderen Tadel. Kritisiert wird unter anderem das Preis-Leistungs-Verhältnis."Hier gibt's nicht zu sehen", mit diesem Titel versieht Nilay Patel von The Verge sein Review des Apple Studio Display. Er bescheinigt dem neuen Monitor aus Cupertino zwar ein Alleinstellungsmerkmal, nämlich das einzige anständige 5K-Display auf dem Markt zu sein, zudem seien Mikrofone und Lautsprecher exzellent. Heftige Kritik übt er jedoch am Kern des Produkts: Die von Apple genutzte Panel-Technik sei veraltet. Das Gerät unterstütze weder HDR noch biete es Local Dimming. Darüber hinaus bemängelt Patel das Fehlen variabler Bildwiederholfrequenzen. Die FaceTime-Kamera sei nahezu unbrauchbar. Für 1.599 US-Dollar (Preis in Deutschland: 1.749 Euro) erhalte man ein beklagenswert rückständiges Gerät, das zudem nur gegen einen heftigen Aufpreis höhenverstellbar sei.Ganz anders fällt das Urteil von The Independent aus. Der Rezensent Andrew Griffin bezeichnet Apples neuen Monitor als "atemberaubendes Display". Das Gerät sei eine wunderbare Kombination von Schönheit und Praktikabilität. Das Panel ist dem Testbericht zufolge hell und brillant, es eignet sich gleichermaßen für produktive Tätigkeiten und Medienkonsum. Besonders lobend erwähnt Griffin die Ausstattung mit Schnittstellen, vorzüglichen Mikrofonen und der sehr guten FaceTime-Kamera mit Center Stage. Die sechs Lautsprecher seien eines der besten Audiosysteme, welches jemals in einen Monitor eingebaut wurde.In der Mitte zwischen diesen beiden Extremen positioniert sich Alex Wawro von Tom's Guide . Das Studio Display ist seiner Ansicht nach der beste Monitor für einen Mac. Das 5K-Panel sei überwältigend, die Kamera exzellent und das Lautsprechersystem fantastisch. Der Bildschirm verliere allerdings deutlich an Attraktivität, wenn man ihn nicht an einem Mac oder iPad betreiben wolle. Zahlreiche Features stünden trotz des integrierten A13 Bionic beim Anschluss an einen Windows- oder Linux-Rechner nicht zur Verfügung. In einem solchen Fall sei das Apple Studio Display überteuert, das gelte auch für den mit 400 US-Dollar (deutscher Aufpreis: 460 Euro) viel zu kostenintensiven höhenverstellbaren Standfuß.Laut MacWorld ist das Apple Studio eine bezahlbare Alternative zum Pro Display XDR. Allerdings müsse man sich den 5K-Monitor mit einer Diagonale von 27 Zoll auch leisten können und wollen. Der Rezensent Roman Loyola bemängelt das Fehlen von HDR und ProMotion, bescheinigt dem Gerät aber dennoch eine großartige Bildqualität. Brian Heater von TechCrunch hat festgestellt, dass sich das von Apple mit "Studioqualität" beworbene Mikrofon-Array lediglich für Videokonferenzen eigne. Wer höhere Ansprüche habe, solle ein externes Mikrofon nutzen.Die zum Teil sehr negativen Bewertungen der FaceTime-Kamera im Apple Studio Display kommen überraschend, da sie im eklatanten Widerspruch zu Apples Ankündigungen und auch den technischen Spezifikationen stehen. Immerhin handelt es sich bei der Webcam mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um ein ähnliches oder identisches Modul wie in MacBook Pro oder iPad Pro. Gegenüber The Verge kündigte Apple daher ein Softwareupdate für den 27-Zoll-Monitor an, welches die Mängel beseitigen und somit die Bildqualität verbessern soll.