Studie: iPhone unter US-Jugendlichen die klare Nummer eins

iPhone bei Jugendlichen enorm beliebt

Auch Apple Watch genießt hohe Popularität

Snapchat die beliebteste App

Hierzulande spielt das iPhone im Vergleich zur Android-Konkurrenz eine etwas untergeordnete Rolle: Der Marktanteil beträgt knapp 28 Prozent, der Rest ist nahezu vollständig für Android reserviert. In anderen Ländern sieht die Lage zum Teil gravierend anders aus: So nutzen etwa in Indien nur etwa fünf Prozent der Nutzer iOS. In den USA ist das iPhone längst nicht mehr in der Minderheit: Mehr als die Hälfte der Anwender setzt auf das Apple-Gerät. Eine neue Studie beleuchtet nun die Situation von US-Jugendlichen – und sieht sich an, wie es um die iPhone-Affinität junger Menschen bestellt ist.Die Investmentbank Piper Sandler führte eine Umfrage unter 10.000 Jugendlichen in den Vereinigten Staaten durch, um Konsumverhalten und Vorlieben der sogenannten „Generation Z“ zu identifizieren – und damit Trends abzuleiten. Die Studie trägt den Titel „Taking Stock With Teens“ und fördert einige durchaus interessante Erkenntnisse zutage. Bemerkenswert ist die Anzahl an Teenagern, welche ein iPhone ihr Eigen nennen: 87 Prozent der Befragten erklärten im Herbst 2021, eines zu besitzen. Das soll wohl auch so bleiben: 88 Prozent behaupten, dass auch das nächste Telefon ein iPhone werde. Im Frühling des vergangenen Jahres lagen beide Werte übrigens geringfügig höher.Piper Sandler geht auch auf den gestiegenen Zuspruch zu Smartwatches ein: Besaßen im Herbst 2015 noch weniger als zehn Prozent der Jugendlichen ein solches Gerät, so sind es sechs Jahre später bereits 35 Prozent. Was aus der Grafik nicht hervorgeht: Laut Studienautoren tragen etwa 30 Prozent der Teenager eine Apple Watch. 15 Prozent der Befragten gaben an, sich in den kommenden sechs Monaten eine Apple Watch zulegen zu wollen.Die Studie nimmt sich noch zahlreicher weiterer Aspekte an: Für 35 Prozent der Teilnehmer ist Snapchat die beliebteste App, gefolgt von TikTok und Instagram. Die Konsumausgaben für Kleidung haben nun jene für Essen überholt. Der Anteil junger Menschen, die täglich Make-up tragen, ist ebenfalls angewachsen: von 22 Prozent im Herbst 2020 auf 33 Prozent im vergangenen Herbst.