Apple mit dem iPhone bald Weltmarktführer?

Chipmangel für alle Hersteller problematisch

Apple bald die Nummer eins auf dem Smartphone-Markt?

Sieht man sich die Nachfrage nach Apple-Produkten an, so ist das Unternehmen überaus erfolgsverwöhnt: So zeigt sich in Westeuropa, dass die Absatzzahlen für das iPad von Juli bis September 2021 um ein Drittel im Vergleich zum Vorjahresquartal gestiegen sind – und der Marktanteil für Cupertino mittlerweile bei satten 45 Prozent liegt (siehe hier ). In China wiederum avancierte das iPhone 13 zum beliebtesten Smartphone – und offenbar überzeugt das Gerät auch in anderen Weltregionen, wie ein Bericht des Marktforschungsunternehmens Trendforce zeigt.Trendforce zufolge habe der gesamte Smartphone-Markt in der zweiten Jahreshälfte 2021 einen Aufschwung erfahren. Dessen ungeachtet gebe es allerdings einen Mangel an wichtigen Komponenten wie 4G- und 5G-SoCs – ein Umstand, der Hersteller davon abhalte, die Produktion von Geräten deutlich zu erhöhen. Im dritten Quartal dieses Jahres seien insgesamt 325 Millionen Smartphones produziert worden, was einem Anstieg von 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorquartal entspricht. Apple gelang es, sich sich dank des iPhone 13 den zweiten Platz zu sichern: Der Konzern verzeichnet im dritten Quartal 2021 einen Marktanteil von 15,9 Prozent und muss sich lediglich Samsung (21,2 Prozent Marktanteil) geschlagen geben. Das könnte sich aber rasch ändern.Cupertino sei zwar ebenso von Lieferengpässen betroffen, könne aber laut Trendforce mit einem besseren Management der Logistikketten aufwarten – und mangelnde Bauteile daher ungleich besser kompensieren als die Konkurrenz. Das Marktforschungsunternehmen rechnet mit einem Rückgang der Marktanteile bei den größten Smartphone-Anbietern: Samsung, OPPO, Xiaomi sowie Vivo müssen mit Verlusten rechnen. Einzige Ausnahme sei Apple: Der Marktanteil des iPhone-Herstellers lege den Schätzungen von Trendforce zufolge im vierten Quartal um 7,3 Prozent zu: Apple könnte daher Samsung den Spitzenplatz streitig machen und die globale Marktführerschaft übernehmen.