Am 27. Januar: Apple gibt Quartalszahlen für das Weihnachtsquartal bekannt

Analysten rechnen mit Rekord-Umsatz

Kein Ausblick

Am 27. Januar herrscht Klarheit

Die Corona-Krise half Apple bislang beim Verkauf: Viele Kunden steckten Geld in neue Home-Office-Ausstattung. Außerdem fielen durch die Corona-Pandemie viele möglichen Aktivitäten der Bevölkerung weg, weswegen das gesparte Geld oft in die technische Ausstattung floss – hiervon profitierten viele Tech-Konzerne. Doch seit Beginn der globalen Pandemie kam es immer wieder zu Unterbrechungen von Lieferketten – jüngst herrscht in vielen Marktzweigen eine große Knappheit an Chips.Apple eilt in der Corona-Pandemie von einem Rekord-Quartal zum Nächsten. Doch im vergangenen Winter kamen Berichte aus Zuliefererkreisen auf, dass Apple die Produktion der neuen iPhone-Modelle drosselt. Konträre Berichte der letzten Tage legen jedoch nahe, dass sich das iPhone 13 während der Weihnachtszeit gut verkaufte.Trotz der Meldungen aus dem vergangenen Winter rechnen die meisten Analysten mit einem Rekordergebnis: Im letzten Jahr setzte Apple 111,4 Milliarden Dollar im Weihnachtsquartal um – und nun rechnen Analysten mit 118 Milliarden Dollar Umsatz. Wenn dies zutrifft, handelt es sich hierbei wieder einmal um ein absolutes Rekord-Quartal für das Unternehmen aus Cupertino.Seit Beginn der Pandemie gibt Apple keinen Ausblick mehr auf das kommende Quartal – zu unsicher ist die gesamte wirtschaftliche Lage. Auch auf der vergangenen Quartalskonferenz wollte Tim Cook keinerlei Prognose geben, was Apple bezüglich des Weihnachtsgeschäftes 2021 erwartet.Apple gab nun bekannt , dass der Konzern am 27. Januar 2022 die Quartalszahlen für den Zeitraum von Oktober bis Dezember 2021 bekannt geben wird (Apples 1. Geschäftsquartal 2022 bzw. das 4. Kalenderquartal 2021).Leider nennt Apple seit einigen Jahren keine konkreten Absatzzahlen mehr – nur noch die insgesamten Umsätze der einzelnen Sparten. Dabei fasst Apple großzügig zusammen: Unter "Dienste" läuft bei Apple beispielsweise der App Store, Apple TV+, Apple Music, iCloud, das Werbegeschäft im App Store und noch einige weitere Dienste. Manchmal äußert sich Tim Cook aber bezüglich neuer Produkte: Hier wäre interessant, wie der Marktstart der neuen MacBook-Pro-Reihe im Oktober verlief.