Bericht: iPhone SE (2022) mit extrem großer Zielgruppe – mehr als eine Milliarde Android-Nutzer

Analysten rechnen mit hoher Attraktivität des iPhone SE (2022) für Android-Nutzer

Konkurrenzfähiger Preis dank Trade-in-Programm

Apple ist nicht unbedingt dafür bekannt, mit dem iPhone auf preissensible Käufer zu schielen. Zwar hält das Unternehmen auch ältere Generationen noch immer zum Verkauf bereit, aktuell etwa das iPhone 11 ab 579 Euro, für sparsame Kunden stellen die Geräte aber oft kaum eine Alternative zu Android-Smartphones der Einstiegsklasse dar. Das preiswerteste iPhone ist nach wie vor das SE-Modell: Berichten zufolge arbeite Apple gerade an einem oder gar zwei Nachfolger (siehe hier ). Ming-Chi Kuo zufolge erhalte die nächste Generation mehr Arbeitsspeicher und Unterstützung für 5G. Am Design inklusive Touch-ID-Sensor wird sich vermutlich nichts ändern. Nun melden sich Analysten von J.P. Morgan zu Wort – das kommende iPhone SE könnte zahlreiche Android-Nutzer zum Umstieg bewegen.Das iPhone konkurriert üblicherweise mit High-End-Smartphones aus dem Android-Bereich: So muss sich das Gerät an der Leistung eines Google Pixel 6 oder Samsung Galaxy S21 messen. Im Bereich der Einsteiger- bis Mittelklasse greifen Interessierte entweder zum iPhone SE oder zu einem der zahlreichen Android-Smartphones: Viele Hersteller sind bemüht, für nahezu jeden Geldbeutel ein passendes Gerät im Portfolio anzubieten. Einem Bericht von Reuters zufolge sehen Analysten von J.P. Morgan viel Potenzial für das kommende iPhone SE: Die Marktexperten rechnen damit, dass das Gerät ein interessantes Angebot für fast 1,4 Milliarden Nutzer von Low- bis Mid-End-Android-Smartphones darstellen könnte.Die Analysten führen das enorme Potenzial unter anderem auf Apples Trade-in-Programm zurück: So können US-Nutzer nicht nur iPhones, sondern auch Smartphones anderer Hersteller für ein neues Gerät in Zahlung geben. Laut J.P. Morgan seien die Gutschriften zwar weniger attraktiv als bei eingetauschten iPhones, trotzdem sei so eine Preisspanne von 269 bis 399 US-Dollar für das kommende SE-Modell möglich – was einem sehr wettbewerbsfähigen Preis entspreche. Die Analysten gehen übrigens auch von wechselwilligen Anwendern aus dem Apple-Kosmos aus: Das künftige iPhone SE mache den Umstieg für etwa 300 Millionen Besitzer älterer iPhones attraktiv.