"Spring Loaded" – das heutige Event live miterleben

Apple.com – als Livestream

YouTube – Apples Event-Kanal

Live-Ticker und Meldungen auf MacTechNews

Mehr als fünf Monate lang musste man sich in Geduld üben, bis Apple erneut zu einem Event lud. Im vergangenen Herbst hatte es hingegen gleich drei Veranstaltungen zwischen September und November gegeben. Die Apple-Welt war daher angesichts der hohen Schlagzahl verwöhnt, weswegen sich etwas Ungeduld breit machte, wann man die nächste Präsentation bestaunen dürfe. Am heutigen Abend ist es so weit und Apple zeigt auf dem "Spring Loaded"-Event hoffentlich viele spannende Neuerungen – wenngleich man sich auf keine großen Innovationen einstellen sollte. Wie auch bei den Frühjahrs-Events der letzten Jahre hebt sich Apple die wirklichen Knaller stets für Sommer oder Herbst auf. Möchte man ab 19 Uhr live dabei sein, so gibt es erneut verschiedene Optionen, die wir im Folgenden zusammenfassen.Apple begrüßt Besucher von Apple.com mit einem großen Event-Logo, das sich kurz nach dem Seitenaufruf aufbaut. Zu sehen ist auch die Uhrzeit der jeweiligen Zeitzone – 10 Uhr pazifischer Zeit entsprechen 19 Uhr unserer Zeit. Gleichzeitig stellt Apple den Stream über das Apple TV zur Verfügung.Auch den eigenen YouTube-Kanal bedient Apple einmal mehr, um dort ebenfalls mit einer Live-Übertragung aufzutreten. Genauso wie über Apple.com beginnt die Ausstrahlung des vorproduzierten Event-Videos via YouTube um genau 19 Uhr:Natürlich gibt es wie immer einen Live-Ticker auf MacTechNews.de. Einerseits können Sie die Ankündigungen zeitnah in deutscher Sprache mitlesen, andererseits erscheinen aber auch fertige Artikel direkt nach Abschluss eines Themenblocks. Diese lassen sich dann direkt kommentieren und diskutieren. Die normale Seite inklusive des Forums bleibt während des gesamten Events aktiv.Wir wünschen allen Teilnehmern einen spannenden Abend – und drücken die Daumen, dass Apple neben iPad Pro, AirTags und iMacs vielleicht noch eine gänzlich unerwartete Überraschung bereithält! Artikel zu den wahrscheinlichen Themen finden Sie unterhalb dieser Meldung.