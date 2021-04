AirTags voraus? Zubehör für die smarten Etiketten verfügbar

Fotos zeigen Bänder in verschiedenen Farben

Halterungen aus Silikon und Leder

Sogenannte „Ersatzetuis“ für AirTags auf eBay

Das heutige Event könnte endlich mit Apples Sachensuch-Etiketten AirTags aufwarten – an Anzeichen mangelt es nicht. So hat das Unternehmen vor wenigen Wochen die „Wo ist?“-App für Drittanbieter geöffnet und erste Produkte vorgestellt, welche sich über den Dienst lokalisieren lassen (siehe ). Cupertino wird heute wohl auch selbst mit einem entsprechenden Produkt auftrumpfen, zumal sich die Anzeichen häufen: Seit einigen Stunden findet sich zahlreiches Zubehör für die AirTags zum Kauf.Bis Apple die AirTags tatsächlich offiziell vorstellt, bleiben einige Details im Dunkeln: So ist weder bekannt, welchen Preis Cupertino für das neue Produkt verlangt, noch gibt es bislang Informationen zum Lieferumfang. Allzu üppig dürfte dieser aber wie so oft nicht ausfallen. Drittherstellern wittern daher ein gutes Geschäft und wollen mit Zubehör überzeugen, das den Alltag mit den AirTags erleichtert. So sind nun einige Bilder mit Halterungen aufgetaucht, die über ein schmales Band verfügen. Die Etiketten lassen sich so recht unkompliziert an einem Gegenstand befestigen, beispielsweise am Riemen einer Tasche. MacRumors wurde ein Foto von einem solchen Produkt zugespielt, dessen Material jenem der Sportarmbänder der Apple Watch gleicht.Ein Bild von einer ähnlichen Halterung kursiert bereits auf Weibo. Das dort gezeigte Modell scheint auf einen Druckknopf zu verzichten und liegt nur in drei Farben vor:Wer bereits den Kauf eines solchen Zubehörs erwägt, hat dazu die Möglichkeit: So gibt es auf eBay bereits etliche Schlüsselanhänger aus Silikon für die AirTags, für die zirka fünf bis sechs Euro zu berappen sind:Wer an einem derartigen Schlüsselanhänger Gefallen findet, aber eine Variante aus Leder den Vorzug geben möchte, muss ebenfalls nicht lange suchen: Bei Amazon gibt es diese für etwa 20 Euro:Ebenfalls bei Amazon zu erwerben sind schlichte Silikon-Hüllen für zirka sieben Euro:Angesichts der Fülle an Zubehör für AirTags, welches nun zum Kauf bereitsteht, gilt es doch als einigermaßen sicher, Apples smarte Etiketten am heutigen Abend endlich zu Gesicht zu bekommen.