Sprachassistenten: Siri schlägt Alexa, Google Assistant weiter unangefochten an der Spitze

Befehle werden hundertprozentig erkannt



Grafik: Loup Ventures

Google hat das größte "Wissen"

800 alltägliche Fragen

Erhebliche Verbesserungen

Der Google Assistant gibt nach wie am häufigsten die richtigen Antworten und führt Anweisungen öfter korrekt aus als Siri und Alexa. Allerdings hat Apples Sprachassistent im direkten Vergleich mit Amazons digitalem Helfer die Nase vorn – wenn auch nur knapp.Ein aktueller Test von Loup Ventures zeigt, dass die drei Sprachassistenten beim Verstehen gesprochener Anweisungen gleichauf liegen. Der Google Assistant wertet diese zu 100 Prozent korrekt aus, Siri kommt auf 99,8 Prozent, Alexa versteht 99,9 Prozent aller Befehle richtig. Die Sprachauswertungs-Systeme von Apple, Google und Amazon sind also offenbar mittlerweile technisch ausgereift und haben eine beeindruckende Qualität erreicht.Unterschiede gibt es allerdings, wenn es um die Beantwortung von Fragen und die Ausführung von Anweisungen geht. Hier zeigt sich, dass der Suchmaschinen-Gigant über ein derart umfangreiches "Wissen" verfügt, dass Apple und Amazon in diesem Punkt nicht mithalten können. Während der Google Assistant knapp 93 Prozent aller Anfragen korrekt beantwortete, kam Siri auf gut 83 Prozent, Alexa landete mit knapp 80 Prozent auf Platz drei.Im Rahmen des Vergleichs stellte Gene Munster den Sprachassistenten insgesamt 800 alltägliche Fragen, etwa "Wo ist das nächste Café?" oder "Wie komme ich mit dem Bus in die Innenstadt?". Weitere Fragen und Anweisungen bezogen sich auf Bestellungen, Terminerinnerungen und allgemeine Auskünfte. Außerdem wurde untersucht, wie sich die Assistenten bei der Steuerung von Smarthome-Geräten schlagen, zum Beispiel Hue-Leuchten oder WLAN-Steckdosen. Getestet wurden Siri auf iOS 12.4, der Google Assistant auf einem Pixel XL und Alexa in der iOS-App.Bemerkenswert ist, wie deutlich sich die Sprachassistenten in den vergangenen zwölf Monaten verbessert haben. Bei einem identischen Test, den Loup Ventures im Juli vergangenen Jahres durchführte, beantwortete der Google Assistant lediglich 86 Prozent aller Fragen korrekt. Siri lag bei 79 Prozent, Alexa landete gar nur bei 61 Prozent. Der aktuelle Test wurde natürlich in englischer Sprache durchgeführt, ist also aller Wahrscheinlichkeit nicht direkt auf deutsche Verhältnisse übertragbar.