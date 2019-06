Die Zukunft von Siri: Apples massive Expansion in Seattle

Eindeutiger Siri-Fokus in Seattle

Siri - Search/Domains Backend Software Engineer

Siri - Machine Learning Manager

Siri - Senior Quality Engineer

Siri - Proactive QE, Automation

Siri - Senior Data Scientist (Machine Learning & Natural Language)

Siri - Machine Learning Scientist

Siri - Senior Software Engineer, Sports



Siri-Entwicklung erheblich aufgewertet

Apples Zentrale für die Forschung an den Themenkomplexen Künstliche Intelligenz, Maschinelles Lernen sowie Sprach-Interaktion mit dem Benutzer befindet sich ganz im Nordwesten der USA, nämlich in Seattle. Apple hatte Anfang der Woche die Berichte bestätigt, einen großen, modernen Bürokomplex zu mieten und den Standort deutlich auszubauen. Schon im vorletzten Jahr hatte Apples "Senior Director of AI and ML", Carlos Guestrin, recht offen über Apples Seattle-Niederlassung geplaudert und angegeben, man befasse sich dort vorrangig mit langfristiger Forschung, die bis zu zehn Jahre in die Zukunft blicke. Apples jüngste Expansion soll noch einmal 2000 weitere Arbeitsplätze in Seattle schaffen, was deutlich über den ursprünglichen Plänen liegt. Ein Blick auf den aktuellen Stellenmarkt zeigt überdeutlich, dass sich an der Themensetzung nichts änderte.Apple schaltete zahlreiche Stellenausschreibungen, in denen es direkt um Siri oder eng mit Siri verwandte Projekte geht. Apple erwähnt darin explizit auch Arbeitsfelder wie "Siri Maps", um Siri enger mit Kartennavigation zu vernetzen. Weitere Job-Bezeichnungen lauten unter anderem:Bestand Siri in den Anfangstagen aus wenigen Entwicklern, aber einem hundertköpfigen Redaktionsteam für menschlich formulierte Antworten, so haben sich die Proportionen längst verschoben. Vor einem Jahr fasste Apple die bislang unabhängig voneinander agierenden Siri- und KI-Teams zusammen, das sich die Projekte stark überschneiden. Seitdem sind weitaus mehr Forscher und Entwickler direkt mit der Arbeit an Siri und Sprachassistenten der Zukunft betraut. Auch wenn noch ein sehr weiter Weg zu gehen ist, bescheinigten alle Test der letzten Monate, dass Siri wesentliche Fortschritte machte und Apple nicht mehr konkurrierenden Lösungen hinterherläuft.