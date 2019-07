Smartphone-Marktanteile: Apple verliert, Samsung weiter vorne

Samsung vorne, dahinter Huawei und Apple

Einnahmen pro iPhone leicht höher als 2018

iPhone-Geschäft könnte wachsen, fehlendes 5G ein Bremsfaktor

Apples Anteil am weltweiten Smartphone-Markt ist im abgelaufenen Quartal von 11,3 auf 10,1 Prozent geschrumpft. Das geht aus einer Analyse des Consulting-Unternehmens Counterpoint hervor. Gründe dafür sind den Marktexperten zufolge die besseren Verkäufe von Produkten chinesischer Hersteller. Zudem soll Samsung Apple Marktanteile mit den Galaxy-Smartphones abgegraben haben, auch wenn die Gewinne des südkoreanischen Unternehmens zuletzt deutlich nach unten gingen.Samsung liegt laut der Daten von Counterpoint bei den weltweiten Smartphone-Marktanteilen nach wie vor deutlich in Führung. 21,3 Prozent im abgelaufenen Quartal bedeuten eine Steigerung um 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch Huawei konnte sich vom Prozentwert her verbessern. Das chinesische Unternehmen liegt mit 15,8 Prozent auf dem zweiten Rang. Apple bleibt mit 10,1 Prozent auf Platz 3. Die Top 5 komplettieren die chinesischen Anbieter Xiaomi (9 Prozent) und Oppo (8,1 Prozent). Außer Apple und Oppo gewannen alle anderen der fünf bestplatzierten Hersteller Marktanteile hinzu.Apple verkaufte 36,4 Millionen iPhones im zweiten Jahresquartal, so Counterpoint. Das entspricht einem deutlichen Rückgang im Vergleich zum letztem Jahr. In den Monaten April bis Juni 2018 betrug der Wert Counterpoint zufolge 41,3 Millionen. Da Apple selbst keine iPhone-Verkaufszahlen mehr bekanntgibt, sind entsprechende Zahlen stets von Marktforschern hochgerechnete Werte. Wie viele Einheiten es genau waren, weiß entsprechend nur Apple.Unter Berücksichtigung des von Apple genannten iPhone-Umsatzes von 25,99 Milliarden US-Dollar konnte das Unternehmen die Durchschnittseinnahmen leicht steigern. Während der Umsatz pro iPhone im zweiten Jahresquartal 2018 bei 713,56 US-Dollar lag, erhöhte sich der Wert im abgelaufenen Quartal auf 713,90 US-Dollar.Counterpoint sieht Wachstumspotenzial für das iPhone-Geschäft. Apple habe das hauseigene Smartphone-Geschäft bereits mit Buyback-Programmen und anderen Marketing-Maßnahmen angekurbelt. Doch der voraussichtliche Verzicht auf 5G in den 2019er iPhones stelle eine potenzielle Kaufbremse dar.