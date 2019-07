Smartphone-Verkäufe: Samsung, Sony und LG schwächeln

Samsung: Gewinnrückgang um 42 Prozent

Umsatz mit Sony-Smartphones sinkt um 30 Prozent

Rückgang auch bei LG

Globale Konjunkturdelle oder fortschreitende Marktsättigung? Etliche Hersteller mussten in den vergangenen drei Monaten zum Teil deutliche Rückgänge beim Absatz ihrer Smartphones hinnehmen. Neben Apple trifft es aktuell auch Samsung, Sony und LG.26 Milliarden US-Dollar und damit 3 Milliarden weniger als im Vorjahreszeitraum erlöste Apple im abgelaufenen Geschäftsjahr mit dem Verkauf von iPhones. Der kalifornische Hersteller ist aber beileibe nicht das einzige Unternehmen, das im Smartphone-Sektor Einbußen verzeichnen muss. Dauerkonkurrent Samsung meldete jetzt für die Mobilfunksparte zwar eine Umsatzsteigerung von 8 Prozent im Vergleich zum zweiten Quartal des Jahres 2018. Der Gewinn ging allerdings um 42 Prozent zurück. Hierzu trug insbesondere der schleppende Absatz von Topmodellen wie dem Galaxy S10 bei. Die Mittelklassegeräte, etwa Galaxy A50 und A70, hingegen verkauften sich zwar sehr gut, allerdings werfen die günstigeren Modelle naturgemäß deutlich weniger Profit ab.Drastisch eingebrochen ist der Smartphone-Absatz bei Sony. Um 30 Prozent gingen die Umsätze der Sparte im Vergleich zum Vorjahresquartal zurück. Beim Gewinn allerdings konnte die Mobilfunksparte des japanischen Herstellers ein wenig zulegen: Statt eines Verlusts in Höhe von knapp 11 Milliarden Yen im zweiten Quartal 2018 stand diesmal ein Plus von 1 Milliarde Yen in den Büchern. Sony rechnet einem Bericht von Bloomberg zufolge damit, in diesem Jahr lediglich 4 Millionen statt der bislang prognostizierten 5 Millionen Smartphones absetzen zu können.Auch bei LG kommt in Sachen Quartalsergebnis keine Freude auf. Der koreanische Hersteller meldete einen Rückgang der Smartphone-Verkäufe um 21 Prozent. Verantwortlich dafür macht das Unternehmen unter anderem den schleppenden Absatz von Premium-Modellen wie dem G8 sowie den starken Wettbewerb bei günstigeren Geräten. Das habe man auch nicht durch die Markteinführung des ersten 5G-Smartphone V50 kompensieren können, teilte LG mit.