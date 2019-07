Verkaufsstatistik USA

Fallender Marktanteil in den USA

iOS-Marktanteil: EU fallend, Deutschland steigend

Auf dem Smartphone-Markt gibt es praktisch gesehen nur zwei Betriebssysteme: iOS und Android. Während Android von einer Vielzahl von Herstellern angepasst und eingesetzt wird, läuft iOS nur auf Handys aus dem Hause Apple. Blackberry und Windows Mobile spielen am Markt keinerlei Rolle mehr und andere Betriebssysteme, welche die Vorherrschaft von iOS und Android gefährden können, sind nicht in Sicht.Einer Marktstudie von Kantar zufolge erreichte das iPhone XR in den USA im zweiten Quartal 2019 einen Marktanteil von 7,8 Prozent – ein beeindruckender Wert für ein einzelnes Gerät. Auch die Plätze zwei und drei der Verkaufsstatistik werden von Apple belegt, nämlich vom iPhone 8 und iPhone XS Max. Auf Platz vier und fünf landet das Samsung Galaxy S10+ und S10.Trotz der Erfolge der einzelnen Modelle fiel im Jahresvergleich der Marktanteil von iOS-Geräten in Apples Heimatland. Vor einem Jahr verzeichnete Apple noch einen Marktanteil von 38,7 Prozent in den USA. Ein Jahr später entschieden sich nur noch 36,3 Prozent der US-Bürger für ein iPhone. Im gleichen Zeitraum stieg der Android-Marktanteil von 61 auf 63,5 Prozent:In der EU fiel der Marktanteil ebenfalls – von 19,9 Prozent im Vorjahresquartal auf 19,1 Prozent. Es gibt allerdings einige Lichtblicke: Apple konnte in Italien, Spanien und auch im Android-dominierten Deutschland die Marktanteile steigern. Trotz im EU-Vergleich hohem Einkommen der Bürger und hitzigen Datenschutzdebatten greifen Deutsche außergewöhnlich oft zu Android-Handys – 4 von 5 Geräte setzen Android ein.Apple konnte aber im Jahresvergleich den Marktanteil in Deutschland von 18,8 Prozent auf 20,3 Prozent steigern – der Anteil von Android-Geräten fiel von 80,5 auf 79 Prozent.