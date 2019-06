iPhone-Verkäufe in Europa: Apples Marktanteil so niedrig wie zuletzt vor fünf Jahren

Insgesamt 53,3 Millionen Smartphones verkauft

Apple belegt nur noch Platz drei

Einstellige Marktanteile für Xiaomi und Nokia

Im ersten Quartal des laufenden Jahres verkaufte Apple in Europa rund 23 Prozent weniger iPhones als von Januar bis März 2018. Der Marktanteil des kalifornischen Konzerns auf dem alten Kontinent sank von gut 18 auf aktuell nur noch knapp 15 Prozent. Gewinner in einem sich schnell verändernden Markt sind mit Huawei und Xiaomi zwei chinesische Hersteller.Insgesamt wurden in Europa in den ersten drei Monaten des Jahres 53,3 Millionen Smartphones verkauft, 1,7 Millionen oder 2,74 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2018. Das ergab eine Analyse des internationalen Marktforschungsunternehmens IDC. Unangefochtener Marktführer ist nach wie vor Samsung mit einem Marktanteil von rund 29,5 Prozent, was gegenüber rund 30,8 Prozent im ersten Quartal des vergangenen Jahres nur einen moderaten Rückgang darstellt. Den Südkoreanern mittlerweile dicht auf den Fersen ist Huawei. Der chinesische Hersteller konnte von Januar bis März in Europa 13,5 Millionen Geräte absetzen, ein Zuwachs um 5,4 Millionen Smartphones oder gut 66 Prozent. Der Marktanteil stieg von zirka 14,9 Prozent auf 25,4 Prozent.Apple kam im ersten Quartal mit 7,8 Millionen verkauften iPhones nur noch auf Platz drei in Europa, im Vorjahreszeitraum waren es noch 10,2 Millionen, ein Rückgang um 2,4 Millionen. "Es war ein hartes Quartal für Apple", kommentiert Marta Pinto von IDC die Zahlen. Für den iPhone-Hersteller sei dies das schlechteste Ergebnis eines ersten Quartals seit fünf Jahren, so die für die Region Europa-Nahost-Afrika zuständige Research-Managerin.Trotz eines deutlichen Zuwachses kam Xiaomi nicht über einen einstelligen Marktanteil hinaus. Der chinesische Smartphone-Anbieter verkaufte mit 2,9 Millionen Geräten 33 Prozent mehr als vor einem Jahr und sicherte sich damit 5,5 Prozent des europäischen Marktes. Um etwa ein Drittel sank der Absatz von HMD Global (Nokia), die Finnen rutschten mit einem Marktanteil von 4,2 Prozent auf Platz fünf ab. Alle anderen Smartphone-Hersteller konnten zusammen etwa 11 Millionen Geräte (Vorjahr: 14.1 Millionen) verkaufen, ihr Marktanteil sank auf 20,6 Prozent (Vorjahr: 25,7 Prozent).