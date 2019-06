Shot on iPhone XS: Apple zeigt Sportaufnahmen anlässlich des Cricket World Cup 2019

Cricket als Gemeinschaftserlebnis

Fortsetzung der „Shot on iPhone“-Serie

Apple hat die „Shot on iPhone“-Serie mit einem weiteren YouTube-Clip fortgesetzt. Anlässlich des momentan stattfindenden Cricket World Cup 2019 zeigt das Unternehmen aus Cupertino mit dem iPhone XS aufgenommene Videosequenzen, in denen indische Cricket-Spieler in allen Bereichen des Lebens zu sehen sind – von Hinterhof-Spielen bis hin zu Turnierveranstaltungen.Cricket ist die populärste Sportart in Indien. Das Spiel verkörpere den Geist Indiens, so der YouTube-Beschreibungstext des Apple-Videos „Shot on iPhone XS – Our Game“. Auch in Bezug auf die aktuelle Cricket-Weltmeisterschaft in England und Wales ermuntert Apple die Zuseher dazu, Cricket so zu feiern, wie es die Inder tun.Das Video soll alle Fassetten der Sportart abbilden. Apple setzt daher in erster Linie auf die Beliebtheit des Spiels in der Bevölkerung und veranschaulicht, wie Kinder, Jugendliche und Erwachsene Cricket praktizieren. Egal ob auf dem Turnierfeld, am Strand oder auf Hausdächern: Cricket ist im indischen Alltag omnipräsent – so die Botschaft. Da Apple den Clip während der Cricket-WM veröffentlicht hat, möchte das Unternehmen – zusätzlich zu Indern – auch andere Sportbegeisterte auf der ganzen Welt mit den Aufnahmen ansprechen und zu gemeinschaftlichen Wettkämpfen inspirieren. Das Lied im Video heißt „Dreadlock Holiday“ und stammt von 10cc.Apple lädt bei YouTube in regelmäßigen Abständen Videos hoch, die komplett mit iPhones aufgenommen wurden. So sollen Kunden einen Eindruck davon bekommen, welche Bildqualität mit aktuellen iPhone-Modellen möglich ist. Vor wenigen Tagen etwa veröffentlichte das Unternehmen via YouTube den experimentellen Clip „Cascade“. Nutzer sehen – im Hochformat – Wasser und dessen Bewegungen, Sprudeleffekte und mehr. Zeitlupen, Beschleunigungen und verschiedene Farben sorgen im Zusammenspiel mit der Musik für eine psychedelische Ästhetik.