Shot on iPhone XS: Apple veröffentlicht neues Video "Cascade" und ein "Making of"

Wasserpistolen und Zimmerspringbrunnen

Offenbar kein Zubehör im Einsatz

Wassertropfen, Luftblasen, Lichteffekte, Zeitlupen: „Cascade“ heißt ein experimentelles Video aus der Reihe „Shot on iPhone XS“, das Apple jetzt vorgestellt hat. Zusätzlich gewährt das Unternehmen mit einer Art „Making of“ einen Blick hinter die Kulissen einer solchen Produktion.Der knapp zwei Minuten lange Streifen im Hochformat, der mit dem iPhone XS gedreht wurde, zeigt dynamisch in Szene gesetztes Wasser – in Echtzeit, extrem verlangsamt oder als Zeitraffer. Das Video soll so die filmischen Möglichkeiten illustrieren, die ein iDevice aus Cupertino bietet. Unter anderem sind langsam zu Boden sinkende Wassertropfen zu sehen, Luftblasen steigen in einem runden Bassin nach oben, und in wechselnden Farben tanzende Fontänen erzeugen psychedelische Impressionen. Das alles wird begleitet von an die New-Age-Ära erinnernden Synthesizerklängen mit dem Titel „Watercolors“, ein Stück des Künstlers „mmph“.Wie das zugehörige Video „Behind the Scenes“ zeigt, entstand all das nicht in freier Wildbahn, sondern unter – soweit das bei der Arbeit mit Wasser möglich ist - kontrollierten Bedingungen in einem Studio. Die Videomacher arbeiten unter anderem mit einer Art Wasserpistole, aber auch mit diversen Becken und einer Vorrichtung, die an einen Zimmerspringbrunnen erinnert. Auch Flaschen und Schläuche mit verschiedenen Aufsätzen kommen zum Einsatz.Produziert haben das von Apple in Auftrag gegebene Video die Videomacher Donghoon Jun and James Thornton, die für das Unternehmen Incite tätig sind, in Zusammenarbeit mit WET. Neben dem iPhone kam bei den Dreharbeiten offenbar kein zusätzliches fotografisches Zubehör wie etwa Vorsatzlinsen zum Einsatz. Zumindest ist Derartiges in dem zweieinhalbminütigen „Making of“ nicht zu erkennen.