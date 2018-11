Shadow of the Tomb Raider: Mac-Version angekündigt

Lara Croft auf neuer Mission

„Shadow of the Tomb Raider“ wird auch für macOS (und Linux) erscheinen. Der jüngste Teil der Tomb Raider-Reihe folgt damit den beiden populären Vorgängern „Tomb Raider“ und „Rise of the Tomb Raider“, die ebenfalls für Apple-Rechner verfügbar sind. Spiele-Publisher Feral Interactive veröffentlicht die macOS-Version eigenen Angaben zufolge im nächsten Jahr.„Shadow of the Tomb Raider“ kam im September bereits für PC, PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt. Inhaltlich knüpft der neue Teil an „Rise of the Tomb Raider“ an. Kult-Heldin Lara Croft nimmt es mit dem jahrhundertalten Ritterorden Trinity auf, der ihren Vater einst ermordete. Zudem sucht sie im peruanischen Dschungel nach der verborgenen Stadt Paititi, da ein dort verstecktes Artefakt die Apokalypse abwenden soll.Tomb Raider-typisch sehen Gamer Lara Croft aus der Third-Person-Perspektive. In Umgebungen wie Dschungel, Wasser, Höhlen und den Titel-gebenden Gräbern sucht die Protagonistin nach Gegenständen, löst Puzzle und muss sich gegen menschliche Gegner sowie wilde Tiere behaupten.Es ist nicht bekannt, ab wann genau „Shadow of the Tomb Raider“ 2019 für den Mac erhältlich ist. Feral Interactive gab weder Hinweise zu einem möglichen Zeitfenster noch zu den Systemvoraussetzungen.