Rise of the Tomb Raider: Jüngster Teil der Lara-Croft-Saga erscheint für macOS

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration wird in diesem Frühjahr für macOS erscheinen. Dies gab Entwickler Feral Interactive bekannt. Gleichzeitig veröffentlichte der Softwareanbieter einen Video-Trailer zum Spiel. Wie schon in früheren Teilen der Tomb-Raider-Reihe geht es für Lara Croft darum, entlegene Regionen der Erde zu erforschen, waghalsige Abenteuer zu bestehen und Geheimnisse zu entschlüsseln.Aktuell ist mit „Frühjahr“ nur der Zeitraum bekannt, in dem die Mac-Version des Spiels erscheint. Der Entwickler äußerte sich bislang weder zum genauen Datum des Marktstarts noch zum Preis oder zu den Systemvoraussetzungen.ist bereits seit einigen Jahren für anderen Plattformen und Konsolen wie die Xbox 360 verfügbar.Der Titel umfasst mehrere herunterladbare Einzelepisoden, die verschiedene Spielwelten und unterschiedliche Schwerpunkte hinsichtlich Action- sowie Puzzle-Elementen bieten – darunter das Croft-Herrenhaus und Schneelandschaften in Sibirien. Je nach eingestelltem Schwierigkeitsgrad gilt es, Herausforderungen wie Zeitlimits zu bestehen.Außerkündigt sich ein weiterer Spiele-Hochkaräter für Apple-Geräte an. Anders als der Tomb-Raider-Titel erscheint Alto’s Odyssey nicht für den Mac, sondern für iPhone und iPad. Der Nachfolger vonerscheint am 22. Februar für iOS und lässt sich bereits jetzt für 5,49 Euro vorbestellen (Store: ). Alto’s Odyssey benötigt mindestens iOS 10.0.