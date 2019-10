Sex & Blut: Erste Episode von "See" wäre im App Store abgelehnt worden

Screening von "See"

Auch weitere Shows nur für Erwachsene

App-Entwickler unterliegen im App Store strikten Regeln: Neben technischen Maßgaben sind auch Inhalte mit nackter Haut oder übermäßiger Gewalt strikt tabu. Zum Beispiel schmiss Apple die Tumblr-App aus dem App Store, da darüber auch Blogs mit pornografischen Inhalten zugänglich waren – schlussendlich veränderte Tumblr die Inhaltsrichtlinien, um grünes Licht von Apple zu bekommen. Offensichtlich geht Apple bei Apple TV+ aber einen anderen Weg.Viele befürchteten bei der Ankündigung des neuen Apple-Streaming-Dienstes, welcher zum Start ausschließlich über exklusiv produziertes Material verfügt, dass Apple auch hier stark auf familienfreundliche Inhalte setzt. Schaut man sich erfolgreiche Serien der letzten 10 Jahre an, fällt auf, dass diese meist auf außerordentlich viel nackte Haut und Gewalt setzen: Shows wie Game of Thrones, Breaking Bad, Homeland und Stranger Things sind für Kinder oder jüngere Teenager tabu.Sigmund Judge, Redakteur von Screentimes.net , hat an einem Vorab-Screening der neuen Apple-Serie "See" mit Jason Momoa teilgenommen. Judge sagt, dass See diverse blutrünstige Kämpfe zeigt und auch vor offen gezeigter Selbstbefriedigung nicht zurückschreckt. Letztere Szene sei aber für den Plot und die Charakterentwicklung relevant, so Judge.Durch diese Inhalte wird die Serie in Großbritannien nur Zuschauern zugänglich sein, welche 15 oder älter sind. In den USA sollen sogar manche Episoden von See nur ab 18 zugelassen sein."See" scheint aber nicht die einzige Show zu sein, welche nicht kindertauglich ist: Auch bei "The Morning Show", "For All Mankind", "Servant" und "Truth Be Told" gibt Apple an, dass die Serien nur für Personen ab 17 Jahren geeignet sind. In den USA hat Apple die Shows mit "TV-MA" gekennzeichnet, was so viel bedeutet wie "Nur für Erwachsene". In Deutschland hingegen gibt Apple bei "The Morning Show" an, dass diese ab 12 Jahren freigegeben ist. Auch "See", "Dickinson" und "For All Mankind" sind laut den Beschreibungen von Apple für Jugendliche ab 12 Jahren geeignet. Ob diese Bewertungen in Deutschland vor dem Start von Apple TV+ am 1. November noch angepasst werden, ist unklar.