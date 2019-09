Neue Trailer mehrerer Apple-Serien: „Truth Be Told”, „Servant” und „See”

Truth Be Told

Apple nutzte die gestrige Emmy-Verleihung dazu, neue Trailer von Eigenproduktionen vorzustellen, die über Apple TV+ verfügbar sein werden. Bei den Emmy Awards handelt es sich um die bedeutendsten US-Auszeichnungen für TV-Inhalte. Das Unternehmen aus Cupertino zeigte kurze Clips der Serien „Servant“ und „Truth Be Told“. Auch von „See“ gibt es eine neue Vorschau.„Truth Be Told“ ist ein True-Crime-Drama, in dem Octavia Spencer („The Help“, „The Shape of Water“) und Aaron Paul („Breaking Bad“) die Hauptrollen übernehmen. Es geht um eine Podcasterin, die einst dabei half, ein Kriminalverbrechen aufzuklären – und sich jetzt mit einer geänderten Beweislage konfrontiert sieht, die den Fall neu aufrollt. Im Trailer ist zu sehen, wie sich beide Protagonisten in einem Gefängnis gegenüber sitzen.Die auf 10 Episoden angelegte und von The-Sixth-Sense-Regisseur M. Night Shyamalan produzierte Mini-Serie Servant handelt von den Eltern Dorothy und Sean Turner, die das Kindermädchen Leanne für ihr neugebornes Kind engagieren. Im Laufe der Handlung zeigen sich mehr und mehr Merkwürdigkeiten im Haus und bei den Protagonisten, was eine immer unheilvollere Atmosphäre erzeugt.Auch zu Apples Survival-Drama „See“ hat das Unternehmen einen kurzen neuen Trailer veröffentlicht. Der Clip zeigt, wie der von Jason Momoa (Game of Thrones) gespielte Protagonist mit neugeborenen Zwillingen im Arm vor einer Landschaft steht. Obwohl die gesamte Menschheit die Sehfähigkeit verloren hat, können die beiden Babys sehen – was den Hauptfiguren neue Hoffnung für die Zukunft gibt.