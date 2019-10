Vor Start von Apple TV+: „See“-Premierenvorführung in Kalifornien mit Stars der Serie

Neue Hoffnung für geschundene Stammes-Gemeinschaften

Jason Momoa begeistert vom Drehbuch

Vor dem Start von Apple TV+ im November häufen sich die Premieren von Apple-Serien, die über den Streamingdienst verfügbar sein werden. Nach „Dickinson“ und „For All Mankind“ hat das Unternehmen kürzlich die Erstausstrahlung von „See“ im Regency Village Theatre (Westwood, Kalifornien) gefeiert – inklusive der Protagonisten des Survival-Dramas, darunter Jason Momoa (Game of Thrones; Aquaman), Alfre Woodard und Nesta Cooper. Auch Serienmacher Steven Knight war anwesend.Die ersten drei Episoden von „See“ werden direkt zum Start von Apple TV+ für Abonnenten des Services abrufbar sein. Die darauffolgenden Episoden veröffentlicht Apple im Wochenrhythmus – jeden Freitag gibt es eine neue Folge. Eine ähnliche Veröffentlichungsstrategie nutzt Apple bei dem eigenproduzierten Astronauten-Drama „For All Mankind“.Apple veröffentlichte bereits mehrere Trailer, die einen kurzen Eindruck dessen geben, was der Zuschauer inhaltlich erwarten kann. In einer fernen Zukunft hat die Menschheit das Augenlicht verloren und kämpft in kleinen, stammesartigen Gemeinschaften ums Überleben in der Wildnis. Der Trailer „See – Twins“ zeigt eine neue Hoffnung für die geschundenen Überlebenden: Die neugeborenen Zwillinge des Anführers Baba Voss (Jason Momoa) können sehen. Doch schnell beginnen sich finstere Mächte für die besonderen Fähigkeiten der Kinder zu interessieren.Momoa nannte in einem Interview das Drehbuch von Steven Knight als maßgeblichen Grund dafür, die Rolle des Krieger-Anführers übernommen zu haben: „Mein Agent sagte mir, er setze sich mit aller Entschlossenheit dafür ein, dass ich die Rolle bekomme – jedenfalls müsse ich sofort das Drehbuch lesen.“ Momoa sei schon nach den ersten drei Seiten so begeistert gewesen, dass er sie zwei seiner besten Freunde vorlas – niemals zuvor habe der Game-of-Thrones-Star so auf ein Drehbuch reagiert. Schließlich forderte Momoa von seinem Agenten, ihm die Rolle auf jeden Fall zu besorgen.