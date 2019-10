Apple TV+: 100 Millionen Abonnenten im ersten Jahr?

Durch kostenfreies Abo viele Nutzer

Geschickte Strategie

Am 1. November wird Apple TV+ für 4,99 Euro in über 100 Ländern starten – darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Zum Start bietet Apple TV+ nur wenige Shows – Apple setzt eigenen Aussagen nach auf Qualität statt Quantität. Unter den Sendungen findet sich See, Dickinson, The Morning Show, Snoopy und For All Mankind. Netflix bietet derzeit einen deutlich reichhaltigeren Katalog für nur 3 Euro mehr im Monat – viele halten das Angebot von Netflix momentan für deutlich überzeugender.Dessen ist sich wohl auch Apple bewusst und bewirbt auf den Internetseiten zu Apple TV+, dass jeden Monat neue Shows und Folgen eingepflegt werden. Um trotz des eingeschränkten Angebots zum Start des Dienstes viele Kunden langfristig zu gewinnen, geht Apple einen recht geschickten Weg: Neben dem kostenlosen Probemonat für alle Kunden erhält jeder Käufer eines Macs, iPads oder iPhones ein Jahr lang kostenlos Apple TV+, und zwar für die ganze Familie.Dass diese Strategie erfolgreich sein könnte, glauben auch Analysten von Barclays . Apple wird 2020 etwa 222 Millionen Geräte an Kunden verkaufen, welche den Kunden für ein kostenloses Abo qualifizieren. Barclays geht davon aus, dass etwa 50 Prozent der Käufer das kostenlose Abo in Anspruch nehmen. So würde Apple im ersten Jahr auf 100 Millionen Abonnenten kommen – welche aber im ersten Jahr kein Geld für das Abo zahlen. Nach der kostenfreien Periode dürften viele das Abo nicht verlängern, allerdings wird Apple zu diesem Zeitpunkt ein deutlich reichhaltigeres Sortiment an Sendungen zu bieten haben, was wiederum Nutzer anzieht.Apple nutzt die hohen Verkaufszahlen des iPhones, iPads und des Macs geschickt für Apple TV+ aus: Da viele Käufer das kostenlose Abo in Anspruch nehmen werden, schauen viele Personen die neuen Apple-Shows. Dies könnte Apple TV+ schon alleine durch Mundpropaganda helfen, da viele Kunden die Sendungen über Social-Media-Kanäle diskutieren. Der langfristige Erfolg hängt aber maßgeblich davon ab, wie sich die Inhalte auf Apple TV+ entwickeln: Sollte Apple in den kommenden 12 bis 24 Monate eine reichhaltige Inhaltsbibliothek aufgebaut haben, könnte Apple TV+ ein sehr wichtiges Produkt des Konzerns werden.