Nach App-Store-Rauswurf: Tumblr verbannt Porno

Tumblr-Maßnahme hat nichts mit Kinderpornografie zu tun



Der Algorithmus, der sexuelle Inhalte erkennen soll, arbeitet offensichtlich nicht fehlerfrei.

Abmahnwelle hat begonnen



Nutzer prognostizieren den Tod von Tumblr

Szene geschockt

Die Macher der Micro-Blog-Plattform Tumblr haben nach eigenen Angaben mehrere Monate über eine Neuausrichtung nachgedacht und nun entschieden, keine Erwachseneninhalte mehr zuzulassen. Dazu gehören für Tumblr die Darstellung von Nacktheit (mit einigen Ausnahmen) und sexuelle Inhalte. Ab 17. Dezember beginnt die großangelegte Säuberung der Plattform. Beobachter halten die Verbannung aus Apples App Store für einen Grund, der Tumblr auch zu der Maßnahme motiviert haben könnte.Jeden, der sich bei Tumblr einloggt, begrüßt dieselbe Nachricht: "Am 17. Dezember 2018 ändern wir unsere Community-Richtlinien und Erwachseneninhalte werden auf Tumblr ab sofort nicht mehr erlaubt sein." Dahinter verbirgt sich ein zweiseitiger Text von Tumblr-Chef Jeff D’Onofrio. Darin betont er zunächst, Tumblr sei eine Plattform für Künstler und Kuratoren und habe eine besondere kulturelle Rolle. In einem eigenen Absatz schreibt D'Onofrio, die Entscheidung habe nichts mit Kinderpornografie zu tun, gegen die kämpfe man seit jeher und arbeite zudem mit entsprechenden Organisationen zusammen, um sich für den Schutz Minderjähriger einzusetzen. Zudem melde man alle Verstöße umgehend den Strafverfolgungsbehörden. Apple hatte die Tumblr-App mit Verweis auf Kinderpornografie aus dem App Store geworfen.Mit der Ankündigung hat die Plattform bereits begonnen, Sex-Content aufzuspüren – einige Blogs sind bereits nicht mehr erreichbar. Andere machen weiter wie bisher, wieder andere haben sich bereits von der Plattform verabschiedet. Tumblr warnt seine Nutzer vor expliziten Inhalten, die Warnungen lassen sich jedoch ausschalten. Wie in der Begründung bereits angekündigt, wollen die Betreiber Software einsetzen, die automatisch entsprechende Inhalte findet und filtert. In der Vergangenheit waren die verwendeten Algorithmen unter Kritik geraten, da sie auch einwandfreie Bilder geblockt hatten. Insgesamt betont Tumblr man sei sich darüber im Klaren, dass Tumblr ein Ort sei, an dem sich frei über Themen wie Kunst, Sex und so weiter ausgetauscht werden könne. Man wolle auch unbedingt, dass die "vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten" weiterhin Bestand haben. Die Kritiker sehen in der Aussage einen Widerspruch zum Verbot.Der Schritt hat Tausende empörte Reaktionen hervorgerufen. Quintessenz der meisten Kommentare und Darstellungen liegt in dem raschen und definitiven Ende der Plattform, auf der sich seit Jahren etwa diverse Gruppen mit speziellen sexuellen Interessen oder auch nur expliziten Kunstformen tummeln. Insgesamt ist Tumblr für NSFW-Inhalte bekannt, also welche, die man sich besser nicht an der Arbeit ansieht (Not Safe For Work). Im Gegensatz zu meist algorithmisch arbeiteten Pornoseiten, lassen sich die Shortclips anonym bewerten und innerhalb der Plattform weiter verteilen. In den Kommentaren zu dem Entschluss betonen die meisten Tumblr-Nutzer, dass gerade der freizügige Umgang mit Inhalten für Erwachsene die Nutzer auf der Plattform gehalten habe. Für animierte Katzenbilder gehe man doch eher zu Instagram oder Facebook. Insgesamt kritisieren besonders europäische Nutzer, ihnen werde der amerikanische, verklemmte Umgang mit Sexualität aufgezwungen.