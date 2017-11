Scrivener 3 für Mac: Moderneres Interface und neue Features

Neues Design, neue Funktionen

Die populäre Schreib-App Scrivener, die sich vor allem an Autoren richtet, ist in Version 3 erschienen. Die auffälligste Änderung ist die gegenüber den Vorversionen modernere Optik der Benutzeroberfläche und vieler Bedienelemente, die sich mehr an dem Designschema von macOS orientiert. Dazu kommen diverse neue Funktionen und Verbesserungen, die Nutzern bei der alltäglichen Textkreation helfen.Das neugestaltete Kompilier-Fenster soll das Organisieren und Bearbeiten von Dokumenten einfacher machen, indem etwa diverse Formatier- und Exportfunktionen zur Verfügung stehen. Dazu bietet Scrivener 3 einen verbesserten Export für Epub 3 und Kindle-Dokumente. Zahlreiche Schreibstatistiken geben Autoren unter anderem einen Überblick darüber, wie viel Text sie pro Tag produzieren.Die Bookmark-Funktion ersetzt die Projektnotizen, Referenzen und Favoriten. Das Feature ermöglicht es Nutzern, Dokumente direkt im Inspektor zu betrachten und mit anderen Dokumenten zu verlinken. Vorhandene Metadaten-Felder wurden erweitert, sodass von nun an Multiple-Choice-Listen, anpassbare Checkboxen und Datumsangaben verwendet werden können. Auch die Suche ist in Version 3 dank Quick Search leistungsstärker als zuvor.Technisch präsentiert sich die aktuelle Scrivener-Version auf dem neuesten Stand. Die Entwickler sprechen von einer „modernisierten und neugeschriebenen Codebasis in 64 Bit“, die für eine schnellere und stabilere Arbeitsweise der Anwendung sorgt. Zudem unterstützt das Schreibprogramm die Touch Bar des MacBook Pro.Scrivener 3 benötigt mindestens macOS Sierra (10.12). Aktuell ist das Programm nicht im deutschen Mac App Store verfügbar. Die Vollversion kostet auf der Herstellerseite 45 US-Dollar. Der Preis des Upgrades von einer früheren Programmversion beträgt 25 US-Dollar. Wer die Anwendung über den Mac App Store gekauft hat und trotzdem die Upgrade-Vergünstigung nutzen möchte, kann sich an Scrivener-Entwickler Literature & Latte wenden