„One more thing“: Wallpaper des kommenden Events stehen bereit

Drei verschiedene Varianten

Auch auf dem Desktop

In einer knappen Wochen wird Apple aller Voraussicht nach erste ARM-Macs präsentieren – dabei wird es sich um ein vorproduziertes Video handeln, wie dies bei den vergangenen Events auch der Fall war. Die kommende Veranstaltung trägt den Namen „One more thing“ – und stößt auf reges Interesse bei Technik-Interessierten, versprechen sie sich von den neuen Macs doch einen deutlichen Performance-Schub. Wie gewohnt versieht Apple die Einladung zum Event mit einer eigens dafür zugeschnittenen Grafik: Diese zeigt das dunkel gehaltene Logo des Unternehmens vor einem farbenfrohen Hintergrund. Wer den 10. November bereits mit großer Vorfreude im Kalender markiert hat, kann sich den bunt illuminierten Apfel zwischenzeitlich mittels AR ins eigene Wohnzimmer holen – oder aber auf traditionelle Hintergrundbilder setzen.Einmal mehr ist es der bekannte Designer AR7, der die neuen Wallpaper auf Twitter vorstellt. AR7 trat in der Vergangenheit bereits mehrfach in Erscheinung und stellt Event-Grafiken als Bildschirmhintergründe für sämtliche iPhone-Modelle zur Verfügung. Die kommende Veranstaltung stellt keine Ausnahme dar: Auf Google Drive finden sich die Wallpaper fein säuberlich geordnet. Insgesamt stehen drei unterschiedliche Varianten zur Verfügung: Eine Version verzichtet gänzlich auf das Apple-Logo, die anderen beiden Wallpaper greifen auf eine unterschiedliche Hintergrundgestaltung zurück.Wer auf dem Desktop seines Macs oder Windows-Rechners ebenfalls auf die neue Grafik blicken möchte, muss nicht selbst ans Werk gehen: Dem Reddit-User und Grafik-Designer sackboy90210 gelang es, mittels einiger weniger Kniffe und Photoshop aus dem Originalbild ein 4K-Wallpaper zu kreieren. Andere Varianten neben der Originalversion hat der User im Gegensatz zu AR7 zwar nicht erstellt, allerdings kann sich diese durchaus sehen lassen: Auf Reddit stellt er es der Allgemeinheit zur Verfügung – und findet durchaus Anklang für sein Machwerk.