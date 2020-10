Kurz: Apples neue Werbeclips, Leder-Wallet für iPhone im November, Wallpaper-Downloads

iPhone 12: Leder-Wallet ab 6. November

Wallpaper des iPhone 12 zum Download

Direkt nach der Vorstellung der neuen iPhone-Modelle hat Apple auch einen ganzen Schwung neuer Werbeclips veröffentlicht. "Meet iPhone 12" und "This is iPhone 12 Pro" lauten die Titel der Kurzvideos, womit sich Apple bekannter Slogans früherer iPhone-Generationen bedient. Zu den Aspekten, die Apple besonders hervorhebt, zählen der schnelle A14-Chip, Nachtmodus mit allen Kameras, das "Super Retina XDR"-Display samt "Ceramic Shield"-Glas – und die Tatsache, es sich beim iPhone 12 um das kleinste 5G-fähige Gerät auf dem Markt handelt. Die Vorzüge der Pro-Serie umfassen im zweiten Clip dann zusätzlich noch den LiDAR-Sensor sowie leistungsfähigere Kamerasystem. Ebenfalls Bestandteil beider Videos: Die "ganz neue Art", wie Zubehör angeschlossen werden kann – nämlich mit dem magnetischen MagSafe-System.Zwei der vier neuen iPhone-Serien werden zwar noch in diesem Monat ausgeliefert, auf die neuen Lederhüllen muss man jedoch noch ein bisschen länger warten. Auf den Produktseiten zum neuen Zubehör samt Auswahl der Farben (Store: ) prangt derzeit noch der Hinweis "Derzeit nicht verfügbar". Die Pressemitteilung weiß dann aber etwas mehr und dokumentiert den 6. November. Unbekannt bleibt weiterhin, wann der Verkaufsstart des MagSafe Duo Charger stattfindet. Auch das "Leather Sleeve", im Gegensatz zur "Leather Wallet", steht erst zu einem unbekannten, späteren Zeitpunkt zur Verfügung. Einen Überblick zum aktualisierten Zubehör-Segment hatten wir in dieser Meldung vorgenommen: Jeder iPhone-Generation spendiert Apple individuelle Wallpaper, so auch diesmal. Diese stehen jeweils in den Gehäusefarben zur Verfügung, um ein harmonisches Gesamtbild zu ermöglichen. Außerdem gibt es Varianten für den hellen sowie den dunklen Modus.Die neuen Hintergrundbilder sind momentan noch nicht in iOS vorhanden, erst iOS 14.1 beinhaltet besagte Wallpaper. Wer dennoch jetzt schon einmal alle Variationen herunterladen möchte, kann dies bei 9to5mac tun.