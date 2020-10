„Hi, Speed“: Neue Wallpaper für das kommende Apple-Event verfügbar

Bildschirmhintergründe für alle iPhones

Quelle: AR7 via Twitter

Zwei Varianten

In einer knappen Woche ist es soweit: Apple wird der Weltöffentlichkeit allerlei neue Hardware präsentieren. Neben dem iPhone 12 könnten auch neue Kopfhörer sowie die „AirTags“ mögliche Geräte im vorproduzierten Video werden. Unter Umständen stellt das Unternehmen erste ARM-Macs vor – was die kommende Veranstaltung weit spektakulärer machen würde als das „Time Flies“-Event vor wenigen Wochen. Wer bereits Vorfreude für die „Hi, Speed“ genannte Präsentation empfindet und der grafischen Gestaltung der Einladung etwas abgewinnen kann, findet nun entsprechende Bildschirmhintergründe für alle iPhone-Modelle.Der Designer AR7 ist kein Unbekannter: Immer wieder fällt er mit außergewöhnlich gestalteten Wallpaper auf, die kommende Apple-Events schmackhaft machen wollen. Das am 13. Oktober stattfindende Event stellt da keine Ausnahme dar: Auf Twitter stellt AR7 die neu designten Hintergründe vor: Diese lassen sich für alle iPhone-Modelle über Google Drive herunterladen. Andere Geräte von Apple bleiben leider außen vor: Für Macs oder iPads müssen Anwender selbst tätig werden – oder auf andere Nutzer warten. Die Wallpaper bilden die überwiegend in Orange und Blau gehaltenen konzentrischen Kreise ab, die bereits Anlass zu Spekulationen geben: Manche sehen darin Schallwellen (und folglich eine Anspielung auf neue Audiogeräte), andere sehen darin lediglich das Thema des Events – Geschwindigkeit – grafisch repräsentiert.Übrigens stellt der Designer zwei Varianten des Hintergrunds zur Verfügung: Eine mit dem Apple-Logo und eine puristische Version, die auf jegliches Firmenlogo verzichtet. Wer sich an den Bildern nicht sattsehen kann, sollte mit einem iPhone oder iPad die Grafik des Events auf der offiziellen Internetseite antippen: Das daraus folgende AR-Spektakel ist eine nette Spielerei – und schürt nebenbei weitere Interpretationsmöglichkeiten zu den Inhalten der kommenden Präsentation.