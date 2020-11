Macs mit Apple Silicon – und mehr?

Übertragung auf Apple.com und YouTube

Am 10. November (Dienstag kommende Woche) findet das nächste Apple-Event statt. Dies trägt den Titel "One More Thing" und somit den bekannten Ausspruch von Steve Jobs, wenn er am Ende einer Präsentation noch etwas zusätzliches ankündigte. Das Event beginnt um 19 Uhr deutscher Zeit und es wird sich aller Voraussicht nach wieder um eine vorab aufgezeichnete Präsentation handeln. Eine Bühnenshow, besonders vor Zuschauern, ist während der Corona-Pandemie ausgeschlossen. Es ist bereits das dritte Apple-Event in diesem Herbst nach "Time Flies" und "Hi, Speed".Die Grafik zum Event zeigt einen dunkelblauen Apfel, welcher vom Hintergrund aus in verschiedenen Farben angestrahlt wird:Die Grafik an sich lässt auf keine kommenden Produkte rückschließen – in der Vergangenheit verbarg sich manchmal ein Hinweis in der Event-Grafik. Doch der geschichtsträchtige Slogan "One More Thing" lässt auf eine maßgebliche Neuerung schließen:Als nahezu sicher gilt die Vorstellung der ersten Macs mit Apple Silicon – diese kündigte Apple bereits im Sommer 2020 auf der WWDC für Ende des Jahres an. Weiterhin ist aber unklar, welcher Mac den Anfang machen wird. Viele Quellen aus der Gerüchteküche gehen davon aus, dass Apple entweder das MacBook wiederbelebt oder das MacBook Air auf ARM umstellt – aber auch das MacBook Pro 13" könnten den Anfang machen. In macOS 11.0.1 Big Sur finden sich bereits Hinweise zu drei kommenden Mac-Modellen.Weiterhin ist möglich, dass Apple die smarten Etiketten " AirTags " endlich der Öffentlichkeit präsentiert – diese geistern schon seit Ende 2018 durch die Gerüchteküche und es gab bereits viele Hinweise in iOS 13 und iOS 14 auf die Etiketten. Außerdem könnte Apple auf dem "One More Thing"-Event die Over-Ear-Kopfhörer " AirPods Studio " präsentieren.Wie üblich wird Apple einen Live-Stream auf Apple.com anbieten – und über YouTube. Auch MacTechNews.de wird sie wie gewohnt per Ticker und Meldungen über alle Neuerungen auf dem Laufenden halten.