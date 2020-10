Neue Wallpaper von iOS/iPadOS 14.2 zum Download verfügbar

Acht neue Wallpaper stehen zum Download bereit

Bildschirmhintergründe des iPhone 12 ebenfalls verfügbar

Seit gestern steht mit iOS und iPadOS 14.1 ein neues Update zum Download bereit, Beta-Tester sind da schon einen Schritt weiter: Sie können bereits auf Version 14.2 der Betriebssysteme zugreifen. Diese hält so manches Feature bereit: Anwendern stehen weitere Emojis sowie eine neu gestaltete Musik-Benutzeroberfläche im Kontrollzentrum zur Verfügung. Shazam ist nun tiefer in das System integriert und in den Bedienungshilfen findet sich eine Einstellung, die sich der Kamera des Geräts bedient, um den Abstand zu anderen Personen messen zu können. Mit der vierten Beta von iOS/iPadOS 14.2 kommen aber auch Anhänger geschmackvoll gestalteter Bildschirmhintergründe auf ihre Kosten: Acht neue Wallpaper hält Apple für Nutzer bereit.Sofern ein Gerät iOS oder iPadOS 14.2 unterstützt, kommt es in den Genuss der neuen Hintergrundbilder – Apple beschränkt sich also nicht bloß auf neue iPhones und iPads, wie das bei anderen Bildern der Fall ist. Mit der finalen Version der beiden genannten Updates ist allerdings nicht vor November zu rechnen. Insgesamt handelt es sich um acht Wallpaper – vier davon zeigen eine fotorealistische Darstellung einer Landschaft, vier weitere sind grafische Zeichnungen. In all diesen Bildern liegt der Fokus auf natürliche Umgebungen – darunter sind menschenleere Strände, Wüstenlandschaften sowie Berghänge zu sehen. Sämtlichen Bildern ist gemein, dass sie eine nächtliche Variante im Dunkelmodus zeigen – was automatisiert aktuell nur mit iOS/iPadOS 14.2 möglich ist. Interessierte müssen sich also gegebenenfalls sowohl die helle als auch die dunkle Version herunterladen – und den Wechsel auf dem Gerät manuell vollziehen. Sämtliche Bildschirmhintergründe sind hier abrufbar.Neben den oben genannten Bildern lassen sich auch Wallpaper downloaden, die Apple mit neuen Updates nicht auf alte Geräte nachreichen wird: Sie stehen über das Betriebssystem exklusiv für das iPhone 12 mit all seinen Varianten zur Verfügung. Ein Bezug dieser Bilder ist aber online ohne Weiteres möglich.