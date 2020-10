Kurz notiert: Wallpaper von macOS 11.0.1 stehen zum Download bereit & „Ted Lasso“ geht in die dritte Runde

40 neue Wallpaper

„Ted Lasso“: Staffel drei angekündigt

Die Beta-Version von iOS und iPadOS 14.2 hält nicht allzu viele Überraschungen bereit – sieht man von den neuen Bildschirmhintergründen ab, deren Stil sich zum Teil beträchtlich von jenem bereits vorhandener Wallpaper unterscheidet. Apple legt den Fokus auf natürliche Umgebungen wie Wüstenlandschaften und Strände – und bildet diese Motive sowohl fotorealistisch als auch in Form gezeichneter Artworks ab. Die grafischen Zeichnungen fallen tatsächlich ein wenig aus dem Rahmen – solange diese nicht auch auf anderen Systemen zum Einsatz kommen, was nun der Fall ist: Die erste Beta von macOS Big Sur 11.0.1 bringt die neuen Sujets auch auf den Mac.Die fotorealistischen Darstellungen weisen jeweils zwei Varianten auf: Zum einen zeigen sich die Landschaften bei Tageslicht, zum anderen bei Nacht. Bei den grafischen Zeichnungen gibt es hingegen je vier unterschiedliche Varianten – insgesamt lassen sich also 40 neue Hintergründe bei 9to5Mac herunterladen.Apple TV+ wird an Inhalten immer reicher – einerseits stoßen neue Formate und Filme hinzu (beispielsweise „Bride“ mit Scarlett Johansson), andererseits gibt Apple immer wieder die Fortsetzung erfolgreicher Serien in Auftrag. So auch im Fall von „Ted Lasso“: Die US-Comedy-Serie handelt vom gleichnamigen Football-Trainer, der eine englische Fußballmannschaft übernimmt – Erfahrung im Fußball kann Lasso jedoch nicht vorweisen. Seine mangelnden Kenntnisse des Sports, die kulturellen Unterschiede zwischen den USA und England sowie das etwas schusselige Verhalten Lassos ziehen zahlreiche skurrile Situationen nach sich. Zehn Folgen umfasst die erste Staffel, weitere zehn Folgen der zweiten Staffel werden Anfang Januar in London gedreht. Wie nun bekannt wurde , bleibt es nicht nur bei 20 Folgen: Apple kündigte nun die dritte Staffel der bei Kritikern und Publikum durchweg positiv aufgenommenen Serie an – „Ted Lasso“ soll in den USA regelmäßig Zuschauerrekorde brechen