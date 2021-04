Neues iPad Pro soll dicker werden

Wahrscheinlicher Grund: Mini-LED

Merkwürdig: iPad Pro 11" ohne dickeres Gehäuse?

Kamera-Modul unterschiedlich

Für den heutigen Abend kündigte Apple das "Spring Loaded"-Event an – und natürlich berichtet MacTechNews.de über alle Neuerungen. Apple wird aller Wahrscheinlichkeit am heutigen Abend ein neue Modelle des iPad Pro vorstellen, möglicherweise aber auch einen iMac mit Apple-eigenen Prozessoren und die smarten Etiketten AirTags. MacRumors will von einem Hüllenhersteller Schema-Zeichnungen der neuen iPad-Pro-Modelle erhalten haben. Grundsätzlich bleibt Apple bezüglich des Designs den Vorgängermodellen treu. Dennoch ist auf den Schema-Zeichnungen zu erkennen, dass zumindest das 12,9"-Modell dicker wird. Das Gehäuse des aktuellen 12,9"-iPad ist 5,9 mm dick – laut den Schema-Zeichnungen soll das neue Modell aber um 0,5 mm dicker werden und somit 6,4 mm messen.Eine der Neuerungen der 2021er iPad-Pro-Modelle könnte eine bessere Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms sein. Apple soll hier auf Mini-LEDs setzen, welche sich individuell ansteuern lassen. Aber nicht jeder Pixel ist wie bei Micro-LEDs eine eigene Leuchtdiode – es ist weiterhin ein LCD-Substrat erforderlich, um das eigentliche Bild darzustellen. Es gibt dennoch einen großen Vorteil: Da die Hintergrundbeleuchtung aus vielen, sehr kleinen LEDs bestehen, lassen sich diese in dunklen Bildschirmbereichen abschalten, um ein sattes Schwarz zu erzeugen. Anders als Mini-LED-Bildschirme sind Micro-LED-Displays aktuell noch nicht in der Massenproduktion und werden wahrscheinlich zuerst bei kleineren Bildschirmen wie beispielsweise Smart-Watches eingesetzt.Doch hier ist wahrscheinlich auch der Grund für das dickere Gehäuse zu suchen: Mini-LED-Bildschirme sind in der Regel dicker als die aktuellen Displays der iPads mit konventioneller Hintergrundbeleuchtung.Laut MacRumors sind die Abmessungen des neuen iPad Pro 11" fast identisch mit denen des aktuellen Modells. Dies könnte bedeuten, dass Apple nur beim großen 12,9"-Modell auf Mini-LED setzt – somit würde das iPad Pro 11" weiterhin eine normale LED-Hintergrundbeleuchtung verwenden.Während beim iPad Pro 11" das Kamera-Modul um etwa 1,5 mm schrumpft, soll beim großen Modell die Kamera-Einheit um 0,67 mm wachsen. Noch ist unklar, warum Apple diese Änderung durchführt und was die neuen Kameras der 2021er iPad-Pro-Modelle leisten.