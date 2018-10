Neues iPad Pro: Große Schemazeichnung in iOS 12.1 Beta aufgetaucht

Viele Gerüchte ranken sich um die neuen iPad-Pro-Modelle , die Apple aller Wahrscheinlichkeit nach auf dem morgigen "There's more in the making"-Event vorstellt: USB-C soll den Lighting-Port ablösen, der Home-Knopf und Touch ID sollen durch Face ID und Wisch-Gestern wie beim iPhone X, XS und XR ersetzt werden und der Bildschirm wird abgerundete Ecken und ein randloses Design erhalten.Schon im August fand sich in einer iOS-12-Beta ein Icon der kommenden iPad-Pro-Modelle, auf dem der fehlende Home-Knopf trotz der geringen Auflösung wie auch die dünnen Ränder zu erkennen sind:Nun ist in der aktuellen Betaversion von iOS 12.1 ein weiteres Symbolbild aufgetaucht , diesmal aber in deutlich höherer Auflösung als das Icon im August:Eindeutig zu erkennen sind die runden Ecken des Bildschirms und der fehlende Home-Knopf. Außerdem bestätigt dieses Icon, dass das neue iPad Pro keine Einkerbung auf der Display-Oberseite mitbringt – Apple scheint es gelungen zu sein, die Face-ID-Sensorik in den schmalen Rand zu integrieren. Auf dem Piktogramm sind außerdem die Lauter/Leiser-Tasten wie auch die Einschalttaste am Rand des Gehäuses zu sehen.